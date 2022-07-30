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Маринин день: народные приметы 30 июля
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Маринин день: народные приметы 30 июля

Маринин день: народные приметы 30 июля

30 июля на Руси считался очень опасным днем.
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ИСТОРИЯ

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Сюжеты Православные праздники

Православная церковь почитает Маргариту или Марину Антиохийскую как великомученицу. Достоверных сведений о ее жизни известно очень мало. Девочка родилась в семье языческого жреца Эдессия, однако с возрастом приняла христианскую веру. В III веке, находясь в условиях постоянных гонений на христиан, Марине проходилось скрывать от окружающих свои взгляды.

В 12 лет она крестилась, чем разгневала собственного отца. Язычник отказался от своей наследницы, девочка была вынуждена уйти из дома. Однажды ее увидел местный правитель, он влюбился в Марину и захотел жениться на ней. Однако дева не захотела отрекаться от христианской веры, за что была подвергнута пыткам.

Во время очередных публичных истязаний небо содрогнулась и оковы спали с рук Марины. Народ, ставший свидетелем чуда, уверовал в Бога, но языческий правитель приказал казнить и деву, и присутствующих на пытках. Мощи великомученицы Марины Антиохийской долгое время хранились в Константинополе.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

В скорбный день принято заниматься домашними делами. Наши предки верили, что если 30 июля вынести из дома старые вещи, то это положительно скажется на атмосфере в семье. И лучше всего вещи не выбрасывать, а раздать нуждающимся.

Также в Маринин день женщины на Руси стригли волосы. Традиционно стрижка избавляла людей от тягот по жизни. Было принято в этот день подавать на стол рыбу, которая приносит удачу. А по погоде 30 июля определяли погоду на весь сентябрь.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 30 ИЮЛЯ

День поминовения великомученицы Марины на Руси считался очень опасным днем. 30 июля нельзя было без надобности выходить за порог. Также наши предки отказывались от любовных дел. Считалось, что свадьба сегодня обязательно обернется разводом. От крупных денежных трат тоже следовало отказаться.

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Фото: Elena Mayorova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 июля 2022, 00:07 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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