Ульянов день: что нельзя делать 4 июля 2022 года

4 июля 2022 года православные верующие отмечают Ульянов день.

ИСТОРИЯ

Этот церковный праздник посвящается святым мученикам преподобному пресвитеру Иулию, диакону Иулиану и Иулиану Тарсийскому. Святой Иулиан жил в III-IV веке в Малой Азии.



Святой родился в семье отца сенатора язычника и верующей матери в населенном пункте Киликия. После смерти отца мать уехала вместе с сыном в город Тар, где покрестила его и посвятила вере.

Когда Иулию исполнилось 18 лет, император Диоклетиан объявил гонения на христиан. Святого схватили и привели к правителю Маркиану на суд. Там ему приказали отречься от веры. Но ни под какими предлогами он не согласился на это и принести языческую жертву.

Целый год мученика водили по городам, везде его истязали и допрашивали. После этого его упекли в темницу. Мученическая смерть его наступила около 305 года. Его мощи разместили в Антиохии.

ТРАДИЦИИ

В Ульянов день верующие собирали цветы липы. С этим деревом у православных многое связано. Люди верили, что липа могла избавить человека от сглаза. Если же липа возле дома засыхала, значит человека ждало несчастье.

Цветы липы наделены потогонным, жаропонижающим, отхаркивающим, мочегонным и бактерицидным действием. В народной медицине липовый цвет применяют при простуде и головной боли.

Женщины использовали липу для красоты волос. Из нее делали отвар и ополаскивали им волосы и омывали кожу.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 4 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

В этот церковный праздник нельзя рубить липу. Если человек это сделал, он мог заблудиться в лесу и погибнуть.

Нельзя в этот день ругаться и распространять сплетни. Считалось, что в этот день особенно нельзя ругаться влюбленным. Это могло привести к неудачам в любви на всю жизнь.

Нельзя в этот день начинать новые дела и браться за новые проекты на работе. Считалось, что ни одно дело не закончится успешно.