День Мануйло и Савелия: что нельзя делать 30 июня 2022 года

30 июня 2022 года православные верующие отмечают День Мануйло и Савелия.

ИСТОРИЯ

В этот церковный праздник верующие вспоминают троих братьев — Мануила, Савела и Исмаила из семьи знатного перса-язычника и матери-христианки, которая с раннего детства приучила сыновей к вере.

Когда мальчики подросли, они отправились в Рим к императору Юлиану на переговоры. Посланников тепло приняли. Однако когда браться воспротивились участию в языческом мероприятии, император приказал им отречься от веры публично. Братья не сделали этого. Тогда их жестоко казнили, отрезав головы. Святых мучеников стали почитать вскоре после смерти.

На Руси в этот день вспоминали еще и древний праздник, посвященный богу Солнца Яриле. Так христианские традиции смешались с языческими обрядами и приметами.

ТРАДИЦИИ И ЗАПРЕТЫ НА 30 ИЮНЯ 2022 ГОДА

В деревнях и селах в этот православный праздник устраивали ярмарки. В этот день говорили, что Солнце "застаивается", на землю опускаются туманы. Этот день считался не лучшим в году.

Люди верили, что нечисть подходила в этот день прямо к избам и могла уморить жильцов. Иногда люди слышали, как кто-то жалобно зовет из-за калитки. Выходить было категорически нельзя.

В этот день люди опасались встречаться с белыми коровами. Если они подходили к воротам, их сторонились. Люди верили, что нечисть прикидывается скотом и пытается проникнуть в дом.

В этот церковный праздник нельзя разводить костры у огня. Варить яйца тоже было нельзя, так как куры могли перестать нестись. Также верили, что в этот день нельзя давать деньги в долг.