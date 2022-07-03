Мефодьев день: что нельзя делать 3 июля 2022 года

3 июля 2022 года православные верующие отмечают День епископа Патарского и священномученика Мефодия, которого считается покровителем христиан.
ИСТОРИЯ
Святой Мефодий жил в III веке в Малой Азии. Всю свою жизнь он защищал христиан и боролся с ересью. Он написал много религиозных книг, в котором оставлял поучения и толковал понятным языком Священное Писание. В 312 году Мефодия жестоко казнили язычники.
ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ
В этот православный праздник начинали охотиться. На Руси считалось, что на поспевшие хлеба прилетают перепела, и это было благоприятным для охоты периодом. Люди верили, что добыча приносит в дом счастье и финансовое благополучие.
В этот день люди подкармливали бездомных животных, что также сулило привлечения благополучия в семью.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 3 ИЮЛЯ 2022 ГОДА
В этот церковный праздник запрещается выбрасывать еду со стола и конфликтовать с родственниками. Нельзя выносить рухлядь на помойку, так как вместе с хламом в этот день можно вынести благополучие.
ПРИМЕТЫ
Если в этот церковный праздник идет дождь, то такая погода может продолжаться сорок ближайших дней. Если паук плетет паутину, впереди хорошая погода. Поймать белого перепела на охоте – поймать удачу за хвост.