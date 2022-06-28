День Вита: что нельзя делать 28 июня 2022 года

28 июня 2022 года православные верующие отмечают день святого Вита.

ИСТОРИЯ

Вит – святой мученик эпохи раннего христианства. Информация о его жизни сохранилась лишь в церковных преданиях. В них говорится, что малолетний сын сицилийского сенатора-язычника принял христианство, послушав своего наставника.

Во времена гонения на христиан Вит поехал в Рим, где изгонял бесов из императора Диоклетиана. Правитель намеревался принудить Вита поклоняться римским богам, но не смог. В итоге Вита арестовали и казнили. Его бросили в котел с кипящим маслом.

Больше всего о святом Вите знают европейцы. Они верили, что танцы перед изображением святого Вита в день его памяти 28 июня помогают излечиться от тяжелых недугов, особенно нервных расстройств. Такой ритуал называли "плясками святого Вита".

Люди верили, что после 28 июня сеять что-либо уже нельзя, так как это не поспеет. Зато в этот день особенно хорошо растет овес. Крестьяне охраняли засеянные поля от скота. Верили, что корова, наевшаяся в этот церковный праздник свежей зелени, непременно заболеет.

"Набила Пеструха брюхо, в хлеву упадет — на ноги не встанет", – говорили на Руси.

ТРАДИЦИИ

Святому Виту молились о сохранении домашней скотины. Также считалось, что в этот православный праздник при неосторожности и нарушении запретов с человеком может приключиться беда.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 28 ИЮНЯ 2022 ГОДА

В этот церковный праздник нельзя ходить к водоему или в лес, особенно без сопровождения. Запрещено в этот день ругаться и скандалить. Любая ссора в этот день может привести к затяжной вражде.

Нельзя на день святого Вита выкидывать остатки пищи. Лучше всего скормить их животным. Не стоит жадничать и скупиться в этот день. Люди верили, что в таком случае в дом придет бедность.

Девушкам запрещено в этот день гадать на суженого. Это может только отпугнуть судьбу.