День крещения Руси: что нельзя делать 28 июля по церковному календарю

День крещения Руси
Дата нынешнего церковного праздника является непреходящей – это значит, что ежегодно 28 июля россияне вспоминают о том важном событии, которое произошло еще в 988 году – крещении Руси. В течение 12 лет эта дата отмечается не только в церковном календаре, но и на государственном уровне.
В этот же день чтят память великого князя Владимира – крестителя Руси. Именно князь Владимир, прозванный Красным Солнышком, первым принял крещение, а затем провел такой же обряд крещения над русичами. С тех пор христианская вера крепко укоренилась на нашей земле.
Что нельзя делать 28 июля
Как и в любой другой церковный праздник 28 июля нельзя предаваться страстям и впадать в уныние. В этот день надо постараться не ругаться, не злословить, не жаловаться и не обижаться. В такой православный праздник лучше воздержаться от употребления алкоголя и чревоугодия, также нельзя много работать по дому и отказывать в любой помощи нуждающимся.
В числе наиболее необычных запретов этого дня – запрет смотреть на ночное небо. Если случится увидеть в нем падающую звезду, это может принести несчастье.
Приметы и традиции
По православной традиции в церквях в этот день прославляют князя Владимира и совершают крестный ход. В народе издавна было принято в этот церковный праздник распахивать настежь чисто вымытые окна и впускать в дом солнечные лучи, которые обладают особой силой. Также всегда считалось, что День крещения Руси хорошо подходит для того, чтобы начать избавляться от пагубных привычек.
Погодные приметы в этот важный православный праздник гласят:
- Если ветер поменял направление, погода изменится;
- Если утром сильный дождь, днем будет солнечно;
- Если начала желтеть липа, осень будет поздней;
- Если вечером туман, завтра ждать ненастье.