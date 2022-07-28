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Общество
День крещения Руси: что нельзя делать 28 июля по церковному календарю

День крещения Руси: что нельзя делать 28 июля по церковному календарю

28 июля 2022 года православные верующие отмечают большой праздник – День крещения Руси.
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День крещения Руси

Дата нынешнего церковного праздника является непреходящей – это значит, что ежегодно 28 июля россияне вспоминают о том важном событии, которое произошло еще в 988 году – крещении Руси. В течение 12 лет эта дата отмечается не только в церковном календаре, но и на государственном уровне.

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В этот же день чтят память великого князя Владимира – крестителя Руси. Именно князь Владимир, прозванный Красным Солнышком, первым принял крещение, а затем провел такой же обряд крещения над русичами. С тех пор христианская вера крепко укоренилась на нашей земле.

Что нельзя делать 28 июля

Как и в любой другой церковный праздник 28 июля нельзя предаваться страстям и впадать в уныние. В этот день надо постараться не ругаться, не злословить, не жаловаться и не обижаться. В такой православный праздник лучше воздержаться от употребления алкоголя и чревоугодия, также нельзя много работать по дому и отказывать в любой помощи нуждающимся.

В числе наиболее необычных запретов этого дня – запрет смотреть на ночное небо. Если случится увидеть в нем падающую звезду, это может принести несчастье.

Приметы и традиции

По православной традиции в церквях в этот день прославляют князя Владимира и совершают крестный ход. В народе издавна было принято в этот церковный праздник распахивать настежь чисто вымытые окна и впускать в дом солнечные лучи, которые обладают особой силой. Также всегда считалось, что День крещения Руси хорошо подходит для того, чтобы начать избавляться от пагубных привычек.

Погодные приметы в этот важный православный праздник гласят:

  • Если ветер поменял направление, погода изменится;
  • Если утром сильный дождь, днем будет солнечно;
  • Если начала желтеть липа, осень будет поздней;
  • Если вечером туман, завтра ждать ненастье.

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Фото: Anton Belitsky / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 июля 2022, 00:04 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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