Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве: православный праздник 23 июля

Риза Иисуса Христа упоминается в Евангелие и в 19-м псаломе из книги Псалтирь. Она представляет собой верхнее облачение Господа, в котором его вели на Голгофу. Сегодня в православный праздник мы вспоминаем свойства культового одеяния, а также события, которые предшествовали Положению честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве.
История
Поначалу честную ризу перевезли из Иерусалима в сокровищницу собора Светицховел в Грузии. А в 17 веке персидский шах захватил и вывез чужеземные богатства, включая это божественное облачение. Ради улучшения дипломатических отношений шах подарил ризу царю Михаилу Романову и патриарху Филарету.
На русской земле проверили подлинность религиозного артефакта. По преданию, ризой накрывали больных людей, и чудом все они исцелялись. Царь и патриарх осознали могущество древней ткани, поэтому в 1625 году состоялась церемония в Успенском соборе Московского Кремля — положение честной ризы Господней. Таковы предпосылки православного праздника, который мы отмечаем сегодня и ежегодно празднуем 23 июля.
Что нельзя делать
В церковном календаре также значится день памяти преподобного Антония Киево-Печерского. В народе его называют Антоний Громоносец и связывают с водоемами, поэтому существует несколько поверий. Так, 23 июля 2022 нельзя проливать воду, бросать в нее мусор, проводить ритуалы, связанные с водой, а еще хвастаться рядом с водоемами и рвать кувшинки.
Обычаи и традиции
В православный праздник Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве многие обращаются к Богу с просьбами и благодарностью. Сегодня важно совершать праведные поступки от чистого сердца, жертвовать бедным, помогать немощным. Чтобы настроиться на богоугодные дела, можно прочесть молитву.