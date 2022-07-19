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Общество
Собор Радонежских святых: православный праздник 19 июля по церковному календарю

Собор Радонежских святых: православный праздник 19 июля по церковному календарю

19 июля 2022 года в православной церкви отмечается Собор Радонежских святых, нескольких десятков других святых, а также одной святыни.
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В этот день верующие вспоминают о нескольких десятках православных подвижниках Радонежской земли. Праздник отмечается на следующий день после дня Обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского. В списке почитаемых в этот православный праздник есть много имен. Вот некоторые из них.

Преподобный Сисой Великий – это египетский святой, который жил в V веке от Рождества Христова. Он был отшельником и скитался по египетской пустыне, жил в пещере преподобного Антония Великого, которого считают основоположником русского монашества. За его труды Господь снизослал на него дар чудотворения. Однажды он оживил погибшего отрока.

Святые мученики Марин, Марфа, Авдифакс, Аввакум, Кирин, Валентин, Астерий и другие также чтятся в этот православный праздник. Они подверглись императорским гонениям на христиан в 270 году от Рождества.

Также 19 июля 2022 года почитается Богородско-Уфимская икона Божией матери. По преданию, Пресвятая Богородица явилась отчаявшемуся человеку в селе Богородском под Уфой в 1621 году. Это произошло в селе Кадомцево под Уфой. Там жил крестьянин Стефан, которого по ложному доносу приговорили к розгам.

Не стерпев позора,, он решил отправиться в лес и добровольно распрощаться с жизнью. Но там его остановила Пресвятая Богородица. Крестьянин услышал ее голос и передумал.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 19 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

В Собор Радонежских святых нельзя пребывать в одиночестве. Этот православный праздник необходимо встретить в кругу семьи. Днем нельзя лениться и излишне много отдыхать. Предки верили, что это не принесет успехов в будущем.

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Александровская слобода. Фото: "Дни.ру"
Автор: 19 июля 2022, 00:04 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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