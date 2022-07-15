День Берегини: что нельзя делать 15 июля 2022 года

По народному календарю 15 июля 2022 года в России отмечается день Берегини, которое почитается как славянское божество.
ИСТОРИЯ
Берегиню издревле считают матерью всех духов и всего богатства земли. Ее часто представляют в виде белоствольной березы. Девушки специально ходили в лес поклониться березке и попросить у нее сил и везения в любви.
На Руси береза издревле считается чудодейственным деревом, которое может подарить счастье человеку. Люди верили, что оно охраняет дом от нечистой силы и злых людей. Именно поэтому многие сажали березу возле своего дома.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 15 ИЮЛЯ 2022 ГОДА
В этот православный праздник запрещено лениться. Считалось, что можно поймать удачу за хвост, но если лениться, то удачи не видать.
Нельзя в этот праздник конфликтовать. Любые ссоры надо пресекать на корню, иначе она может перерасти в нечто большее.
Не стоит 15 июля 2022 года планировать поездки. Верили, что такой путь будет несчастливым и не принесет должной радости и удачи.
В этот день важно обращать внимание на свои сны. Считается, что ночь на 15 июля может достоверно рассказать о вашем будущем. Особенно эти приметы касаются любовных дел.