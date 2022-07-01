Ярилин день: Что нельзя делать 1 июля 2022 года

ИСТОРИЯ
На Руси этот день издревле посвящали богу Солнца Яриле. Эта традиция не исчезла даже после Крещения Руси. Однако день получил новое истолкование. Согласно преданию, в этот православный праздник есть доля народного – люди верили, что на Ярилин день все святые меряются силой с языческими богами.
ТРАДИЦИИ
В этот день люди начинали покос. Матрасы набивали свежесушеной травой, в по вечерам сидели у костров и водили хороводы. Крестьяне заваривали чай из душистой травы, устраивали ярилины игрища, ярмарки. Также ходили в гости к родным.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 1 ИЮЛЯ 2022 ГОДА
В этот день строго запрещено тосковать и ругать жизнь. Напротив человеку следует благодарить жизнь за принесенные дары. Нельзя в этот день гулять на широкую ногу. Следует прожить этот день кротко и скромно, без излишеств.
Нельзя в этот день ничего никому обещать. За это бог Ярила мог покарать любого.
ПРИМЕТЫ
Если 1 июля на небе розово-золотистые облака, значит будет долгое и теплое лето. Если на небе зеленая Луна, жди засухи.
Туман поутру предвещает солнечный день. Если в поле кишит мошкара, значит будет удачная охота на перепела.