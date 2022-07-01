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Общество
Ярилин день: Что нельзя делать 1 июля 2022 года

Ярилин день: Что нельзя делать 1 июля 2022 года

1 июля 2022 года в народном календаре отмечается Ярилин день, макушка лета.
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ИСТОРИЯ

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На Руси этот день издревле посвящали богу Солнца Яриле. Эта традиция не исчезла даже после Крещения Руси. Однако день получил новое истолкование. Согласно преданию, в этот православный праздник есть доля народного – люди верили, что на Ярилин день все святые меряются силой с языческими богами.

ТРАДИЦИИ

В этот день люди начинали покос. Матрасы набивали свежесушеной травой, в по вечерам сидели у костров и водили хороводы. Крестьяне заваривали чай из душистой травы, устраивали ярилины игрища, ярмарки. Также ходили в гости к родным.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 1 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

В этот день строго запрещено тосковать и ругать жизнь. Напротив человеку следует благодарить жизнь за принесенные дары. Нельзя в этот день гулять на широкую ногу. Следует прожить этот день кротко и скромно, без излишеств.

Нельзя в этот день ничего никому обещать. За это бог Ярила мог покарать любого.

ПРИМЕТЫ

Если 1 июля на небе розово-золотистые облака, значит будет долгое и теплое лето. Если на небе зеленая Луна, жди засухи.

Туман поутру предвещает солнечный день. Если в поле кишит мошкара, значит будет удачная охота на перепела.

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Народные гуляния. Фото: Dmitry Chasovitin/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 1 июля 2022, 00:03 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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