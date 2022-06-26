Праздник всех святых, в земле Русской просиявших: что нужно делать 26 июня по церковному календарю

История
По традиции праздник всех святых, в земле Русской просиявших выпадает на второе воскресенье после Троицы. Это обобщенный день памяти тех, чья особая близость к Богу признана Церковью. Формально торжество существует с 16 века, периодически его каноны упразднялись и менялись. Окончательно церковный праздник утвердили в 1918 году с подачи историка Бориса Тураева. Православный календарь указывает, как сегодня следует поступать и мыслить по религиозным заветам.
Что нужно делать
26 июня 2022 года — это прекрасное время для посещения храма и бескорыстных добрых дел. Почитая святых, в земле Русской просиявших, необходимо помнить о главной задаче. Мало просить Высшие силы о помощи, нужно и самим помогать страждущим по мере возможности. Недаром главные подвижники благочестия преисполнялись любовью к ближним и стремились облегчить их участь любой ценой.
Так что церковный праздник подразумевает наличие светлых мыслей, свершение милосердных поступков и поддержание мира в душе. Как настроиться на праведный путь — каждый выбирает сам. Православный календарь предлагает читать молитвы всем святым, в земле Русской просиявшим с твердым намерением вершить благо для живых существ.
Народные приметы и традиции
Между тем 26 июня 2022 года продолжается Петров пост, который подразумевает не только отказ от пищи животного происхождения. Согласно обычаю, постарайтесь сегодня сделать веру более сознательной и расширить свои познания относительно учения Христа.
В церковный праздник всех святых, в земле Русской просиявших, обратимся к народным поверьям. В древности сложилось немало примет, по которым предсказывали будущее. По преданию, звездная ночь 26 июня сулит обилие ягод и грибов, а крупные оводы — к хорошему урожаю в целом. Сильный дождь или аномальная жара — к суровой зиме, а тучи мошек — к теплой приятной погоде.