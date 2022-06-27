Собор Дивеевских святых: церковный праздник 27 июня по православному календарю

История
В апреле 2008 года патриарх Алексий II учредил новый церковный праздник — день памяти святых, которые связаны со Свято-Троицким Серафимо-Дивеевским женским монастырем в Нижегородской области. Это место считается четвертым уделом Божией Матери на Земле. Паломники со всего мира съезжаются в обитель с надеждой на милость Господа.
Ежегодно 27 июня в православном календаре значится Собор Дивеевских святых. Как правило, в эту дату почитают 17 богоугодных лиц, включая преподобного Серафима Саровского. Имя этого чудотворца стало символом религиозного подвижничества.
Что нельзя делать в церковный праздник
Как и в любой день, сегодня запрещено сквернословить, ругаться, побуждать окружающих к грешным деяниям и самому вершить дурные поступки. 27 июня продолжается Петров пост, поэтому лучше воздержаться от продуктов животного происхождения, за исключением рыбы и морепродуктов. Церковный праздник следует провести смиренно, постарайтесь мыслить благочестиво и помогать ближним.
Обычаи и традиции
"Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи", — утверждал преподобный Серафим Саровский. По завету иеромонаха верующие прибывают в Дивеево, чтобы очистить грешные души. Сегодня, 27 июня 2022 года в церковный праздник православные встречаются на территории обители и желают друг другу спасения перед Богом.
Приезжая в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, паломники посвящают время праведным занятиям: прикладываются к мощам и иконам, обходят Канавку Богородицы с молитвой, купаются в святых источниках. На сайте обители даны 10 советов о том, как провести день с максимальной пользой.
В церковный праздник на территории православного комплекса ни в коем случае нельзя нарушать монастырские устои. Женщины ходят в приличной одежде: грудь, руки и голова должны быть прикрыты, следует надеть юбку ниже колен. Мужчинам недопустимо появляться в Дивеево в бриджах, шортах, майках. Эти строгие правила для прихожан действуют всегда, не только 27 июня.