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Общество
Не получивший госфинансирования режиссер обвинил власти Украины в помехах в съемках фильма

Не получивший госфинансирования режиссер обвинил власти Украины в помехах в съемках фильма

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за терроризм и впоследствии освобожденный, подозревает, что стал объектом мести со стороны властей в Киеве.
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На своей странице в "Фейсбук" Олег Сенцов сообщил, что собирался снимать драму о семейных отношениях "Кай". Режиссер хотел получить госфинансирование. Для этого кинодеятель обратился в Госкино Украины, но там ему отказали, потому что эксперты поставили низкие оценки проекту.

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Сенцов считает, что ему отказали в финансировании из-за гражданской позиции и политических взглядов. Режиссер обратил внимание, что не были указаны даже фамилии экспертов, которые якобы оценивали его проект. По мнению кинодеятеля, на решение Госкино повлиял председатель офиса президента Украины Андрей Ермак.

Сенцов рассказал, что ему кто-то сообщил неофициальную причину отказа. Мол, решение Госкино – "реакция на критику власти и отсутствие ожидаемого уровня почитания". Режиссер заявил, что больше не может снимать кино, по крайней мере на Украине и при действующей власти.

"Все, что я хотел, – это честно снимать кино", – уверяет Сенцов.

Напомним, Олег Сенцов был задержан Федеральной службой безопасности в Крыму семь лет назад по подозрению в терроризме. В 2015-м российский суд приговорил режиссера к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима за организацию терактов. Однако два года назад его освободили в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

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Кадр youtube.com
Автор: 16 июля 2021, 16:58 Источник: Facebook

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