Разгадку тайны перевала Дятлова расскажут иностранцам

Сериал "Перевал Дятлова" рассказывает зрителям таинственную историю гибели группы туристов во время похода на Урале. В России существует целый жанр криминальных и конспирологических, любительских и профессиональных исследований, авторы которых пытаются выяснить, что же произошло в тот роковой день в 1959 году.
Оказалось, что наслышаны о загадке перевала Дятлова и за рубежом. "История загадочной гибели студентов на Урале на удивление хорошо знакома многим иностранцам", – цитирует RT одного из режиссеров проекта Валерия Федоровича. Он отметил, что на Западе регулярно выходят не только новые книги и публикации, хватает и фильмов, посвященных этой проблематике. Причем ленты попадаются не только документальные, но и художественные.
Достойное место в их ряду обещает занять сериал "Перевал Дятлова". По договору с Premier Studios международной дистрибьюцией многосерийного триллера займется Beta Film. На их официальном сайте уже было опубликовано соответствующее заявление. Англоязычная версия российского сериала носит название Dead Mountain – The Dyatlov Pass Incident.
Сериал "Перевал Дятлова" состоит из восьми серий, продолжительностью по часу каждая. Сюжет сочетает в себе воссозданные с биографической точностью биографии героев с вымышленными персонажами, введенными в историю для того, чтобы лучше ее раскрыть.
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