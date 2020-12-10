Верховный суд работает над гуманизацией уголовного законодательства в России

Верховный суд России последовательно работает над гуманизацией уголовного законодательства страны, рассказал руководитель пресс-службы ВС Павел Одинцов. Ранее эту тему подняли на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.



В обществе успел сформироваться штамп о том, что судебная система в нашей стране носит обвинительный уклон, рассказал руководитель пресс-службы Верховного суда Павел Одинцов. "Часто российское правосудие упрекают в инквизиционной составляющей, – заметил он.

Однако такой взгляд ошибочен. "За 20 лет число лиц в местах лишения свободы сократилось более чем вдвое", – напомнил Павел Одинцов. К таким результатам, подчеркнул он, во многом привели именно инициативы Верховного суда по гуманизации уголовного законодательства.

В частности, речь идет о декриминализации ряда наименее тяжких уголовных статей, введении первоначально административной ответственности перед применением ряда статей Уголовного кодекса и о введении института судебных штрафов. Помогли в этом деле и другие предложения Верховного суда.

"Никаких установок, кроме как быть объективным и справедливым, российский суд не имеет", – подчеркнул Одинцов.

Он заметил, что на сегодняшний день в отношении порядка четверти всех подсудимых суды по различным основания прекращают уголовные дела. "Деятельность судебной системы направлена скорее на гуманизацию уголовного законодательства", – добавил глава пресс-службы Верховного суда,

Он заметил, что признают это не только отечественные эксперты, но и их коллеги из– за рубежа. В частности, такую позицию высказала Европейская комиссия по эффективности правосудия Совета Европы. Ее, по словам Павла Одинцова, сложно обвинить в какой– то предвзятости или заинтересованности.

Напомним, во время заседания СПЧ президент России Владимир Путин рассказал о том, что поддерживает предложение ввести в Уголовный кодекс нашей страны понятие проступка. Это позволит избавлять граждан от получения судимостей за такие деяния, которые не несут в себе большой общественной опасности.

Соответствующий законопроект был внесен Верховным судом на рассмотрение Госдумы 13 октября. Примечательно, что в новой редакции предлагается распространить его действие не только на преступления небольшой тяжести, не наказуемые лишением свободы, если они совершены впервые, но и на семь составов преступлений небольшой тяжести против собственности, наказуемых лишением свободы, если они совершены впервые и не связаны с применением насилия, а также на 29 составов преступлений небольшой и средней тяжести в сфере экономической деятельности (в том числе совершенных предпринимателями), если они совершены впервые, не повлекли тяжких последствий, не связаны с применением насилия и деятельностью организованных групп, а виновный возместил ущерб.