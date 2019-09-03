Что украла Меган Маркл у герцогской четы

Уж сколько раз твердили миру, что брать чужое плохо, однако в битве королевских семей все средства хороши. Возможно, именно поэтому Меган Маркл снова оказалась в центре внимания. На сей раз девушку поймали на воровстве с поличным.



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