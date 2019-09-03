Что украла Меган Маркл у герцогской четы

О сложных отношениях при королевском дворе известно довольно давно. Семья короны Британии уже практически прибегнула к крайним мерам, чтобы растоптать противников. Ход Меган Маркл сильно пошатнул репутацию герцогской четы Кембридждских.
"Они остро ощутят ее потерю", – рассказали источники MailOne после того, как о сложившейся ситуации стало известно. Так что же украла герцогиня Сассекская у супружеской четы?
Как сообщает издание Express, сейчас команда принца Гарри и Меган Маркл наращивает обороты. Не так давно супруги создали Королевский фонд Сассекса, куда уже собрались уходить два важных сотрудника. Вся суть в том, что до этого они трудились на семью принца Уильями и Кейт Миддлтон. Так герцогиня украла у семьи брата мужа специалистов.
К примеру, Натали Кэмпбел, назначенная почти два месяца назад директором нового благотворительного фонда, до этого несколько месяцев работала при Королевском фонде, созданном братьями в 2009 году. Именно ее потерю должны тяжело переживать Уильям и Кейт.
До этого Кэмпбел уже работала с Маркл. Возможно, именно поэтому ее и назначили на руководящую должность.
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