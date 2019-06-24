Трампа жестоко унизили на публике
Не секрет, что президент США не переносит кашляющих людей. Однако Джастин Трюдо все же допустил такую "вольность" на встрече Дональдом Трампом. Инцидент произошел в Белом доме, когда американский лидер отвечал на вопросы журналистов.
Дональд Трамп промолчал, но на лице читалось явное раздражение – ведь таким образом его прилюдно унизили. Президент США воздержался от комментариев, чего не скажешь о пользователях соцсетей. "Посмотрите, как меняется Трамп, когда Трюдо кашляет!" — отметил один них.
Justin Trudeau coughs and the look on Trump's face... pic.twitter.com/je8boVRWaJ— J.R. McGrail �� (@JRMcGrail) 20 июня 2019 г.
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