Трампа жестоко унизили на публике

Не секрет, что президент США не переносит кашляющих людей. Однако Джастин Трюдо все же допустил такую "вольность" на встрече Дональдом Трампом. Инцидент произошел в Белом доме, когда американский лидер отвечал на вопросы журналистов.

Дональд Трамп промолчал, но на лице читалось явное раздражение – ведь таким образом его прилюдно унизили. Президент США воздержался от комментариев, чего не скажешь о пользователях соцсетей. "Посмотрите, как меняется Трамп, когда Трюдо кашляет!" — отметил один них.

Justin Trudeau coughs and the look on Trump's face... pic.twitter.com/je8boVRWaJ