Новые законы сильно изменят жизнь россиян в марте
С 1 марта дачники будут обязаны сообщать местным властям о
строительстве или реконструкции дома на участке. Если этого не сделано, то по
новым законам постройка автоматически переводится в разряд самостроя. Впрочем,
на бани, беседки и сараи изменения не распространяются.
Коснутся новые законы и тех, кто пускает часть урожая со своего участка на продажу. С 1 марта такие граждане должны получить патент через регистрацию ИП и в дальнейшем уплачивать налоги. Выявлять неофициальную торговлю будут полиция и Федеральная налоговая служба.
Приспосабливаться к новым законам нужно и автомобилистам. За стоянку на "вафельной" разметке более пяти секунд водителю придется заплатить штраф – тысячу рублей.
Также вводится обязательное лицензирование автобусных перевозок школьных, туристических групп и работников производств. Новый закон гласит, что при отсутствии разрешения физическому лицу грозит штраф в размере 50 тысяч рублей, а юридическому – 400 тысяч. Мера не коснется транспорта силовых ведомств и аварийно-спасательных служб.
Новые законы коснутся и работников жилищно-коммунального хозяйства. Аварийные службы будут обязаны отвечать заявителю не позднее чем за 10 минут. Засоры в трубах необходимо устранять в течение двух часов, а заявки по газовому, электро– и водному оборудованию должны рассматриваться максимум за трое суток.
Изменения в законодательстве коснутся и Пенсионного фонда России. С начала марта юрлица обязуются передавать в ПФР данные о стаже своих работников. По новым законам, за отсутствие сведений на организацию могут наложить штраф по 500 тысяч за каждого "неучтенного" сотрудника.
Кроме того, с наступлением весны в России вступает в силу новый закон об обязательной маркировке табачных изделий. Основная цель - повышение прозрачности рынка и снижение количества поддельной продукции.
Также вводится эксперимент по маркировке фотокамер, туалетной воды, духов и некоторых предметов гардероба. По новым законам, товары получат уникальный код. Специальный шифр защитит от подделок.
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