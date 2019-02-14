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Общество

В Кремле объяснили "пьяный полет" бывших членов правительства

Фото: pixabay.com
Встречи в неформальной обстановке – традиция, которая существует во всех коллективах, в том числе в Администрации президента. В Кремле оценили видео с веселящимися в самолете бывшими членами правительства.
прочитано 1536 раз

Если соблюдаются определенные правила, то в неформальных встречах нет ничего постыдного, считает пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков прокомментировал появившийся в Сети ролик, снятый на борту частного самолета.

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 Дмитрий Сергеевич Песков

Дмитрий Сергеевич Песков пресс-секретарь президента России

"Безусловно, есть. Ничего в этом нет зазорного. Главное при этом – не нарушать никаких правил", – ответил Песков на вопрос журналистов.

Кадры, о которых шла речь, были сняты на борту частного самолета, принадлежащего бывшему пресс-секретарю Дмитрия Медведева Наталье Тимаковой. Компанию ей составили экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович и глава протокола правительства Марина Ентальцева.

Веселые чиновники поднимают тост "за аграрное лобби" и распевают хит Надежды Кадышевой. Как сообщалось, это было весной 2018 года – тогда все они являлись действующими сотрудниками правительства.

Дмитрий Песков признался, что не представляет, как ролик мог просочиться в Сеть. Хотя, по мнению пресс-секретаря, это неважно. Да и не относится, по мнению Пескова, этот вопрос к компетенции президентской администрации, передает радиостанция "Говорит Москва".

Автор: Андрей Евлампиев14 февраля 2019, 14:06
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