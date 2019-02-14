В Кремле объяснили "пьяный полет" бывших членов правительства
Если соблюдаются определенные правила, то в неформальных встречах нет ничего постыдного, считает пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков прокомментировал появившийся в Сети ролик, снятый на борту частного самолета.
"Безусловно, есть. Ничего в этом нет зазорного. Главное при этом – не нарушать никаких правил", – ответил Песков на вопрос журналистов.
Кадры, о которых шла речь, были сняты на борту частного самолета, принадлежащего бывшему пресс-секретарю Дмитрия Медведева Наталье Тимаковой. Компанию ей составили экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович и глава протокола правительства Марина Ентальцева.
Веселые чиновники поднимают тост "за аграрное лобби" и распевают хит Надежды Кадышевой. Как сообщалось, это было весной 2018 года – тогда все они являлись действующими сотрудниками правительства.
Дмитрий Песков признался, что не представляет, как ролик мог просочиться в Сеть. Хотя, по мнению пресс-секретаря, это неважно. Да и не относится, по мнению Пескова, этот вопрос к компетенции президентской администрации, передает радиостанция "Говорит Москва".
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