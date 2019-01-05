Добрый поступок Путина взбесил злорадствующих украинцев
Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов опубликовал на своей странице в Twitter видеоролик с маленькой девочкой-хоккеисткой, которая рассыпалась в благодарности Путину. Ребенок рассказал, что президент погрел ей руки и пообещал исполнить желание.
Ролик вызвал волну негодования у многих украинцев, которые стали обвинять Путина в постановочном сюжете. "Как обрыдло это пропагандистское шоу, просто противно слушать и смотреть", "Я уже плачу от умиления каждый день по восемь раз!" – стали брюзжать желчью жители Незалежной в Twitter.
«И сегодня на матче я его увидела»: Девочка Кристина встретила на хоккее Путина и попросила выполнить и ее желание тоже pic.twitter.com/Nag0ijJIfK— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 4 января 2019 г.
Стоит отметить, что негатив в адрес российского лидера со стороны украинцев льется по абсолютно любому поводу. Так, ранее Путин стал главной темой для обсуждения, явившись на встречу с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой в одинаковых галстуках. Украинцы бросились искать в этом сакральный смысл.
Снимок, о котором идет речь, опубликовал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Кроме того, он отметил "стремление к общим культурным ценностям" у абхазского лидера.
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