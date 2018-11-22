Одетый с иголочки Путин довел украинцев до белого каления
Владимир Путин стал главной темой для обсуждения, явившись на встречу с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой в одинаковых галстуках. Украинцы бросились искать в этом сакральный смысл.
Снимок, о котором идет речь, опубликовал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Кроме того, он отметил "стремление к общим культурным ценностям" у абхазского лидера.
"Марионетку президента Абхазии и двойника Путина по-быстрому одевают в одной костюмерной", – написал один из жителей Незалежной. К нему присоединились земляки, которые принялись упражняться в юморе. "Форменные галстуки ФСБ?", "А где такие галстуки раздают?" – продолжили пользователи.
Хаджимба на встречу с Путиным надел галстук как у Путина: вот, что значит, стремление к общим культурным ценностям pic.twitter.com/PVOoUxG1ua— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 21 ноября 2018 г.
Ранее рабочая рутина Путина вызвала интерес и у россиян. Граждане обсуждали содержимое багажника его лимузина. В интернет попало видео с открытым багажником президентской машины Aurus проекта "Кортеж". Пользователи Сети принялись комментировать опубликованные кадры.
Самого Путина запечатлеть не удалось. При этом автор ролика поймал момент, когда водители национального лидера открывают багажник, чтобы протереть машину.
На размещенном фрагменте видно, что в багажнике что-то лежит, передает Telegram-канале RIA_Kremlinpool. Однако разобрать, что именно там находится, не представляется возможным.
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