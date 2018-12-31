Опубликовано новогоднее обращение Путина
Отметим, в этом году некоторые россияне, возможно, увидят другую версию новогоднего обращения президента. Оно может быть записано в Магнитогорске, куда вылетел Владимир Путин. В одном из жилых домов города в результате взрыва газа обрушился подъезд.
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