Опубликовано новогоднее обращение Путина

В Сети появилось новогоднее обращение президента России Владимира Путина. Не секрет, что оно записывается заранее. Первыми его могут увидеть жители Дальнего Востока. После этого – в зависимости от часового пояса – остальные жители России. Однако есть способ посмотреть на обращение президента заранее. В Сети уже выложили запись.



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