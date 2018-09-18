Украина придумала новый способ вернуть Крым

Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан придумал коварный план. Он считает, что создание страной военно-морской базы на Азовском море заставит Россию пойти на уступки и отдать полуостров.

Военный полагает, что украинская инфраструктура станет серьезной проблемой для России и вынудит ее сесть за стол переговоров. По словам Богдана, создание военно-морской базы, помимо крымского вопроса, сможет повлиять на выполнение минских договоренностей и решение других проблем.

Также генерал уверен в помощи Запада, сообщает "Обозреватель". В обоснование своих слов он сослался на "договоренности с американской стороной".

Ранее Киев заявил о планах по созданию на побережье Азовского моря базы военно-морских сил, перебросив туда два бронированных катера. Украина собирается разместить на побережье и ракетное оружие. Но и это еще не все: Незалежная хочет увеличить военное присутствие в Приазовье.

Климкин заявил, что Украина никогда не будет поставлять воду в Крым. Это и есть признание факта окончательного расставания Крыма с Украиной со стороны Киева. Глава МИД Украины, оказывается, проницателенее, чем кажется: ему ясно, что перспективы возвращения Крыма не существует. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 12 сентября 2018 г.

Напомним, что ситуация в Азовском море стала осложняться с начала года. В марте Украина задержала российский траулер "Норд", капитана которого обвинила в незаконном посещении Крыма и намерении причинить вред государственным интересам. Позже был задержан танкер "Механик Погодин".

Россия расценивает действия Украины как морской терроризм. Наша страна в ответ усилила пограничные досмотры в своей части Азовского моря.

