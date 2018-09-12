Украина решила превратить Крым в пустыню

Украина решила оставить жителей Крыма без воды. Киев не будет возобновлять ее поставки в республику, заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин.

Глава украинской дипломатии сказал, что Киев никогда не позволит обеспечить поставки воды на оккупированную территорию. Это заявление Климкина звучит довольно странно в свете того, что Украина считает Крым своим.

Между тем республика вот уже четыре года испытывает проблемы с пресной водой. Население от этого не страдает, но для орошения земель и выращивания сельскохозяйственных культур воды катастрофически не хватает.

Дело в том, что в 2014 году Украина перекрыла Северо-Крымский канал, по которому вода поступала из Херсонской области. Он обеспечивал около 90% потребности полуострова в воде, как в питьевой, так и для полива сельхозземель, сообщает ТАСС.

В Крыму есть опреснители морской воды, но того, что они вырабатывают, не хватает на нужды сельского хозяйства. По словам главы республики Сергея Аксенова, власти привлекли ученых Российской академии наук, которые помогут решить проблему с обеспечением полуострова водой.

Напомним, что именно из-за нехватки воды в начале сентября в Армянске, на одном из предприятий, произошел выброс вредных веществ в атмосферу. Люди не пострадали, но деревья начали сбрасывать листву. Местные жители сообщали и о вымирании животных и птиц.

Киев периодически устраивает неприятности и создает проблемы жителям Крыма. Уже не раз устраивались энергетическая и продовольственная блокады, но власти полуострова всегда находили решения проблем, возникающих в результате этих вредительских акций.