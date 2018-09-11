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Общество

Ведущий НТВ выгнал из студии и обматерил украинского эксперта

Андрей Норкин. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Ведущий ток-шоу "Место встречи" на НТВ Андрей Норкин влип в скандал. После выдворения оппонента он посетовал на то, что не может его избить.
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Эксперт перебил ведущего, из-за чего тот пришел в ярость. "Вы можете помолчать? У вас недержание, что ли?" – обратился к гостю Норкин.

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За украинца начали заступать другие участники шоу. Они отметили, что эксперт имеет право слова. На это ведущий заявил, что оппонент такого права не имеет, потребовав выключить гостю микрофон.

Эксперт продолжил спорить с Норкиным и тот потребовал, чтобы он покинул студию. Кроме того, ведущий назвал украинца в след клоуном и стал негодовать, что не может побить его из-за того, что тот старше него. При этом Норкин употребил матерное выражение.

Отметим, что это не первый подобный инцидент в студии Андрея Норкина. Напомним, ранее ведущий повздорил с украинским политологом Сергеем Запорожским и вытолкал гостя из студии, назвав бараном.

Как писали Dni.Ru, в июле этого года Андрей Норкин обратился в Следственный комитет России. Журналист попросил проверить деятельность стендап-комика Данилы Поперечного. Ведущего возмутили шутки юмориста о религии. Он заподозрил Поперечного в нарушении статьи Уголовного кодекса "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

Автор: Валерия Нарская11 сентября 2018, 21:49

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