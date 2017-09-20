Украинского политолога с позором выгнали из студии телеканала НТВ

На съемках программы "Место встречи" на телеканале НТВ произошел курьезный случай. Украинской политолог Кирилл Климчук начал произность оскорбления в адрес России, после чего ведущий попросил гостя покинуть студию.

После того как Климчуку дали возможность высказаться, он заявил, что Россия – "страна-гопник", от которой якобы хочет защититься Украина. Ведущий программы Андрей Норкин не стал терпеть откровенно хамское поведение гостя, передает сайт НТВ.Ru. Он предупредил политолога, что за такие слова можно "получить по шее", и попросил его извиниться. Тот делать этого не стал, тогда хама попросили покинуть студию. На прощание Климчук показал собравшимся средний палец.



