Соловьев все объяснил потерявшему разум Доренко

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал нападки на него главреда радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко в Twitter. Журналист считает, что коллега обезумел.

Оскорбительную запись с сексуальным подтекстом в свой адрес Соловьев всерьез не воспринимает. По его словам, Доренко – "бедный, несчастный, выживший из ума гражданин".

"Это даже смешно цитировать. Просто удивляет уровень падения", – приводит слова ведущего телеканал "360". Он уверен: суть конфликта в том, что коллега испытывает зависть и далек от понимания реальности.

"Видно, что там какое-то воздействие субстанций на мозги происходит. Он несколько раз уже выдумывал историю о том, что якобы я ему говорил, кто является "телекиллером". Это абсолютное вранье", – подчеркнул Соловьев.

Телеведущий отметил, что обида и зависть давно поглотили в Доренко все, "что было в нем интересного, живого, остроумного".

Он напомнил, что когда-то коллега вел программу "Время", а сейчас страшно смотреть на "глубину падения" этого человека. По поводу возможного перемирия с Доренко Соловьев заявил, что мириться просто не с кем.

Как писали Dni.Ru, это далеко не первый заочный спор двух ведущих. На радио Доренко называл Соловьева графоманом за его очередную книгу. Тот указывал на низкие рейтинги радиостанции "Говорит Москва", обвиняя ее главного редактора в зависти к своему успеху на телевидении.