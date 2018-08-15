Скандал у Дудя: Доренко поспорил с Соловьевым о вкусе своего семени

Два мэтра российской журналистики снова сцепились в соцсетях. Острый на язык Сергей Доренко повздорил с тяжеловесом Владимиром Соловьевым.

Главный редактор радио "Говорит Москва" Сергей Доренко в гостях у Юрия Дудя рассказал о своей встрече с Соловьевым на телевидении. Телеведущий пригласил главреда на передачу, в конце которой присвоил себе звание телекиллера. По словам Доренко, Соловьев сказал ему: "Ты понял, что настоящий телекиллер я, а не ты".

По заверению Доренко, он и не претендовал на подобное звание, хотя в народе его именно так и называют после знаменитых телепрограмм с жесткой критикой Юрия Лужкова и Евгения Примакова.

Побывав у Дудя, Доренко продолжил заочную полемику с Соловьевым у себя в Twitter. Назвав ведущего канала "Россия" хлопотливой тетенькой, телекиллер с сарказмом припомнил обсуждение уровня тестостерона в своем организме. Первый же комментарий под этим твиттом написал Владимир Соловьев. "Совсем ты головой поехал", – лаконично ответил коллеге журналист.





Это далеко не первый заочный спор двух ведущих. У себя на радио Доренко называл Соловьева графоманом за его очередную книгу Соловьев в ответ указывал на низкие рейтинги радиостанции "Говорит Москва", обвиняя ее главного редактора в зависти к своему успеху на телевидении.

Написал о Сергее Доренко у Дудя (вкратце: на удивление неожиданная победа нового журналиста над старым, Доренко оплошал как школьник на допросе и признался Дудю вообще во всем)https://t.co/BDI6uoj0xX pic.twitter.com/NREzsRpfQu — Я дико извиняюсь (@traktor_bang) 14 августа 2018 г.

Побывал Соловьев и "обидчивой тетенькой в вязанной кофте". Так Доренко назвал телеведущего после знаменитого инцидента с "соловьиным пометом". Автором этого выражения был Иван Ургант, предложивший новое название для программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

Последний принял шутку близко к сердцу, обвинив Урганта в переходе всех возможных границ и работе на украинский сайт "Миротворец".