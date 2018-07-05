30 лет были вместе: Грудинин бросил жену из-за тайной семьи

Триумф России на ЧМ-2018 Эксклюзивы Расписание матчей ЧМ-2018 Дом-2 Главные события Москвы

Самое читаемое

Сын Андрея Дементьева с женой покончили с собой
"Завтра рожать": изменившаяся Собчак вышла на сцену с мужем
Дочь Долиной шокировала изуродованным телом
"Как можно так врать?": Малахова пристыдили за обман в "Прямом эфире"
Кровавое месиво: психбольной сын народного артиста изувечил звезду "Дома-2"
партнеры
Четверг 5 июля
Лента новостей
08:51
В Кузбассе женщина умерла из-за отсутствия в городе реанимации
08:08
Ворвавшийся в квартиру преступник порезал москвичку и ее дочь
22:03
Как изменится жизнь россиян после повышения НДС
21:57
Российскую актрису затравили за свидание с иностранцем
21:36
Израиль может остаться без "Евровидения"
21:20
Тяга к спиртному и проклятия коллег добивают больного Прилучного
21:02
Отекшей Волочковой посоветовали сменить грудь
20:44
Жуткую гибель участницы "Дома-2" расписали по минутам
20:41
Москва встала в многокилометровых пробках
20:19
Темное прошлое Вороненкова довело Шепелева до слез
20:06
Смерть звезды КВН на прокурорской даче обрастает тайнами
20:01
Гинеколог поставил неутешительный диагноз "растянутой" Рапунцель
19:48
Прорыв трубы превратил двор в Омске в водоем (фото)
19:23
В Удмуртии пьяный дебошир побил полицейского
19:17
Красотка-наркодилер из Нижнего Новгорода оказалась Артемом
19:09
Смартфон определит смерть владельца
19:00
На Украине потеряли Путина
18:50
Скандалист Солнцев набросился на изуродованную Бузову
18:31
Малахов с обидой рассказал о работе на Первом канале
18:25
Врачи раскрыли состояние попавшего в больницу Прилучного
17:40
Пошел на таран: иномарка снесла людей с тротуара в Сочи (видео)
17:22
Смерть звезды КВН потрясла Маслякова
17:20
В России умер известный дирижер
17:13
Муж Карины Мишулиной устроил драку в здании суда
16:58
Поступок Путина вызвал панику на Западе
16:57
Москвичам показали настоящую Бразилию
16:55
Последние 24 часа жизни участницы "Дома-2": дикий страх и желание спастись
16:50
Рак научились искать с помощью звука
16:50
Авантюра на миллион: россиянам массово не доливают бензин
16:49
Есть жертвы: под Ростовом пассажирский поезд столкнулся с грузовиком
16:33
"Предсказала свою смерть": на фото звезды "Дома-2" нашли страшное пророчество
16:17
Володин призвал покончить с санкционными списками
16:14
"Передоз": бывший любовник о смерти звезды "Дома-2"
16:13
Скарлетт Йоханссон угодила в гей-скандал
16:03
В Сочи у зебры сбили четырех человек
15:58
Оформил брак и избавился: личный шофер довел до смерти богатую москвичку
15:43
Опубликовано видео ограбления банка в Москве на десять миллионов
15:37
Когда в России введут двухдневную рабочую неделю
15:32
Звезда "Дома-2" покончила с собой после дня рождения
15:09
Теперь и ноги: изуродованный фрик вызвал отвращение новой операцией
14:51
Появились данные о попадании Сати Казановой в секту
14:48
Названы дата и место похорон звезды КВН
14:48
Участница "Дома-2" умерла в 20 лет
14:48
Как сделать из ребенка гения
14:42
Что известно о певице Монеточке
14:39
Нервный срыв превратил Анджелину Джоли в "маму-монстра"
14:36
В Кремле оценили прогноз о скором дефолте
14:10
"Плюнь в лицо Матильде!": Водонаева обратилась к Шнурову после измены
14:08
В Волгограде полиция вернула японскому фанату утерянный кошелек с деньгами
14:06
Кожуховская линия метро строится активными темпами
14:04
У Дениса Матросова отобрали роскошную квартиру с видом на Кремль
13:48
"Сил нет больше": мучимая болью Кудрявцева ищет спасения в фекалиях
13:39
В Уфе шестилетний мальчик утонул в реке во время пикника
13:35
36-летняя Бритни Спирс в рваных микрошортах вызвала зависть
13:33
Как выбрать вкусный арбуз
13:19
Во Франции вспыхнули беспорядки после убийства мужчины полицией
13:10
7 причин, почему не выходит с мужчинами
13:00
Странное самоубийство звезды КВН повергло близких в шок
12:54
При пожаре в Мытищах пострадали люди
12:47
16-летняя звезда соцсетей разбилась в ДТП
12:38
Российский футболист женился на красавице-модели
12:33
Жуткие кадры из палаты госпитализированного Прилучного
12:27
Пенсионер умер в очереди в больнице
12:23
Шарапова опозорилась в Лондоне
12:18
Петербург отмывали шампунем после матча Швеция – Швейцария
12:16
"Подлая женщина!": жена Казаченко врезала обнаглевшей Гордон
12:04
В России исчезают аптеки
11:52
"Встречалась с Буре и Галустяном": шикарная жизнь эскортницы из "Дома-2"
11:48
Макаревич вызверился на счастливых россиян после триумфа на ЧМ
11:48
Правила секса с новым партнером
11:46
Путин заставил "похудеть" Пенсионный фонд
11:34
Известный фотограф скончался при загадочных обстоятельствах
11:28
Знаменитый актер пытался убить себя из-за роли в кино
11:22
В Башкирии маленький ребенок выпал из окна и выжил
11:05
Бред и раздвоение личности: Киев предъявил Кремлю нелепые обвинения
11:01
Машков устроил революцию в театре Табакова
10:56
Есть ли дружба после развода
10:53
В Ростове горит рынок
10:51
"На сумочку и BMW": внучка Высоцкого нагло трясет деньги с народа
10:51
Умерла 33-летняя звезда КВН
10:32
55-летняя Агузарова показала аппетитные прелести
10:29
"Ты тупой!": взбешенный брат разорался на Домогарова после скандала
10:26
Названы самые популярные секс-фантазии
10:19
Под Тюменью лось устроил ДТП
10:05
Лазарев обнародовал пикантные кадры с женой Акинфеева
09:55
Голый тагильчанин бегал по улицам и прыгал на машины (видео)
09:41
Разведенка Энистон закрутила роман сразу с двумя
09:37
Хлюпающий носом сын-фрик Яковлевой снял смерть друга на видео
09:37
В Татарстане при пожаре в частном доме погиб 47-летний мужчина
09:22
Названы регионы России с самым грязным воздухом
09:14
Эво Моралес срочно госпитализирован
09:04
Мать на шоу Шепелева попросила выкопать труп Вороненкова
08:39
Лазарева о Шаце: Мы с ним проживаем новую жизнь по отдельности
08:34
Свадьба Меган Маркл и принца Гарри сделала из Кейт Миддлтон затворницу
08:30
Сын известной певицы покончил с собой
08:25
Британия в ужасе: на месте отравления Скрипалей произошла мистика
08:07
Определились все четвертьфиналисты ЧМ-2018
22:00
Ну сколько можно мечтать: Порошенко грезит о вступлении в ЕС
21:55
Брижит Макрон взбесила ценителей моды небрежным нарядом
21:51
Смартфоны Samsung сливают случайным людям интимные фото владельцев
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Друг Джигарханяна сообщил о суде над Цымбалюк-Романовской за мошенничество
"Любите молча!": Галкина прищучили за фото Пугачевой с пятнами на лице
Муж Карины Мишулиной устроил драку в здании суда
"Тварь, бездельница и содержанка!": Ирина Аманти плюнула в Ольгу Казаченко
Любимый начистил физиономию старой Волочковой на глазах у изумленных прохожих
Хлюпающий носом сын-фрик Яковлевой снял смерть друга на видео
Общество

30 лет были вместе: Грудинин бросил жену из-за тайной семьи

Павел Грудинин. Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
Бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин подал на развод. С женой Ириной политик прожил 30 лет.
прочитано 1581 раз

Суд рассмотрит заявление Грудинина о расторжении брака 16 июля. За 30 лет семейной жизни Ирина родила коммунисту двоих сыновей.

ПО ТЕМЕ

"Позорник": безусый Грудинин рассмешил народ

Якубович – Грудинину: Будь мужиком, сбрей усы!

 Павел Николаевич Грудинин

Павел Николаевич Грудинин Политический деятель, организатор аграрного производства

Однако выяснилось, что у политика давно есть вторая семья. Любовница Ксения также подарила Грудинину двоих детей. При этом официальная супруга коммуниста Ирина ничего не подозревала о его похождениях, хотя экс-кандидат в президенты долгое время втайне содержал вторую семью, передает "360".

Как рассказали журналистам знакомые Ирины Грудининой, женщина тяжело переживает развод и предательство мужа. Примечательно, что супруги проводили обряд венчания, потому Ирина до последнего надеялась, что муж не посмеет нарушить обещания, данные перед Богом.

На первом заседании суда Грудинина даже просила предоставить срок на примирение. Она пыталась всеми силами повлиять на мужа, ожидая, что он откажется от развода. В ответ представитель политика показал суду свидетельства о рождении другой женщиной двух детей коммунисту, хотя ранее Грудинин отрицал наличие второй семьи.

Познакомился политик с любовницей, когда девушка работала юристом в совхозе имени Ленина. Ксения приехала в Москву из Пятигорска, где росла в скромной семье учителя. Грудинин с родителями возлюбленной знакомиться отказался, но зато согласился сделать ее матерью. Отметим, что с Ксенией и ее детьми коммунист регулярно отдыхал в Европе, но для конспирации в отпуск они отправлялись на разных самолетах и старались не попадаться вместе на глаза фотографам, пишет teleprogramma.pro.

Автор: Алёна Нестерова5 июля 2018, 08:23

комментарии

Политика

На Украине потеряли Путина
Поступок Путина вызвал панику на Западе
Ну сколько можно мечтать: Порошенко грезит о вступлении в ЕС
Расправа близка: недалекий Порошенко вывел из себя Трампа

Шоу-бизнес

Наплевательское отношение к здоровью привело Началову к осложнениям
Российскую актрису затравили за свидание с иностранцем
Израиль может остаться без "Евровидения"
Жуткую гибель участницы "Дома-2" расписали по минутам

Проишествия

Оформил брак и избавился: личный шофер довел до смерти богатую москвичку
16-летняя звезда соцсетей разбилась в ДТП
Британия в ужасе: на месте отравления Скрипалей произошла мистика
Москвичке грозит тюрьма за жалобу на изнасилование

Lifestyle

Знаменитый актер пытался убить себя из-за роли в кино
Названы 13 лучших летних песен
Сериал "Садовое кольцо" возбудил россиян
Звезду "Свадьбы в Малиновке" убил рак
Шоу-бизнес

"Сил нет больше": мучимая болью Кудрявцева ищет спасения в фекалиях

Телеведущая обратилась к общественности
Шоу-бизнес

Появились данные о попадании Сати Казановой в секту

Артистку заподозрили в отречении от веры
Шоу-бизнес

Муж Карины Мишулиной устроил драку в здании суда

Незаконный сын артиста Тимур Еремеев был очень удивлен
Шоу-бизнес

Жуткую гибель участницы "Дома-2" расписали по минутам

Наиболее вероятная причина смерти экс-звезды телешоу – передозировка

Гороскоп

Тяга к спиртному и проклятия коллег добивают больного Прилучного
Акинфеев покончит с карьерой после триумфа на ЧМ-2018
Гороскоп здоровья на июль 2018 года
Бизнес-гороскоп на июль 2018 года

Фоторепортажи

"Предсказала свою смерть": на фото звезды "Дома-2" нашли страшное пророчество
Что известно о певице Монеточке
"Встречалась с Буре и Галустяном": шикарная жизнь эскортницы из "Дома-2"
Любовная сказка Александра и Миланы Кержаковых рассыпалась в прах

Спорт

Шарапова опозорилась в Лондоне
Макаревич вызверился на счастливых россиян после триумфа на ЧМ
Лазарев обнародовал пикантные кадры с женой Акинфеева
Дзюбу поймали на допинге по фотографии

Регионы

"Исчадие ада": жительница Красноярска заживо сварила собственную мать
Голая болельщица шокировала прохожих в Подмосковье (видео)
"Полное безобразие!": Матвиенко вывели из себя плохие дороги и уродский фонтан
Бесстыжая парочка занялась сексом на детской площадке (видео)
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru