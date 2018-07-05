30 лет были вместе: Грудинин бросил жену из-за тайной семьи
Суд рассмотрит заявление Грудинина о расторжении брака 16 июля. За 30 лет семейной жизни Ирина родила коммунисту двоих сыновей.
Однако выяснилось, что у политика давно есть вторая семья. Любовница Ксения также подарила Грудинину двоих детей. При этом официальная супруга коммуниста Ирина ничего не подозревала о его похождениях, хотя экс-кандидат в президенты долгое время втайне содержал вторую семью, передает "360".
Как рассказали журналистам знакомые Ирины Грудининой, женщина тяжело переживает развод и предательство мужа. Примечательно, что супруги проводили обряд венчания, потому Ирина до последнего надеялась, что муж не посмеет нарушить обещания, данные перед Богом.
На первом заседании суда Грудинина даже просила предоставить срок на примирение. Она пыталась всеми силами повлиять на мужа, ожидая, что он откажется от развода. В ответ представитель политика показал суду свидетельства о рождении другой женщиной двух детей коммунисту, хотя ранее Грудинин отрицал наличие второй семьи.
Познакомился политик с любовницей, когда девушка работала юристом в совхозе имени Ленина. Ксения приехала в Москву из Пятигорска, где росла в скромной семье учителя. Грудинин с родителями возлюбленной знакомиться отказался, но зато согласился сделать ее матерью. Отметим, что с Ксенией и ее детьми коммунист регулярно отдыхал в Европе, но для конспирации в отпуск они отправлялись на разных самолетах и старались не попадаться вместе на глаза фотографам, пишет teleprogramma.pro.
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