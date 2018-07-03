Топ-менеджер втянула "Леруа Мерлен" в русофобский скандал

Руководство компании "Леруа Мерлен" довольно толерантно и не ограничивает своих сотрудников в выражении собственного мнения. Так в фирме прокомментировали пост своего директора по PR о "вскрывании ватников" с помощью фейковых новостей. Пользователи соцсетей менее терпимы – уже запущен хэштег #Я_не_покупаю_в_Леруа.

История началась с того, что руководитель по связям с общественностью и госорганами сети гипермаркетов "Леруа Мерлен" Галина Панина опубликовала в Facebook пост о том, что болельщики сборной России в Подмосковье, якобы, попытались сжечь девушку заживо. Пост появился после выигрыша российской команды у испанцев в матче ЧМ-2018. Действия фанатов Панина назвала "победобесием".

После того, как под постом появились десятки гневных комментариев, пиарщица заявила, что специально опубликовала фейковую новость, чтобы "вскрыть ватников". После чего поспешила ее удалить. Однако сообщение уже привлекло внимание советника губернатора Московской области, журналистки Марины Юденич.

"Ну живет барышня в стране, народ которой считает "ваткой" – ну ее право. Ну тиражирует фейковые новости. Имеет право, поскольку закон тут нигде не нарушен. А то что барышня – дура, притом дура мерзкая -так это факт ее биографии и беда ее близких", – написала Юденич в Facebook.

По словам журналистки, задавать вопросы компании "Леруа Мерлен" по поводу "качества человеческого материала", который они берут на работу, не имеет смысла. Компания частная, могут, по мнению Юденич, "хоть женщин низкой социальной ответственности привлекать на менеджерские позиции".

Еще больше возмутил общественность другой факт. Как выяснилось, Панина читает лекции молодежи на форуме "Территория смыслов". Так что у Юденич возник вопрос Росмолодежи – что там делает человек с таким отношением к своей стране и своему народу? "Спрашивать у барышни, не противно ей брать деньги у того самого государства от которого ей так тошно – как вы понимаете - бесполезно. Эти сраму не имут. Как покойники", – заключила журналистка.

У Паниной не хватило мудрости остановиться и хотя бы признать свою ошибку. Она заявила в интервью "Комсомольской правде", что готовит иск к Юденич за оскорбление компании.

Тем временем пользователи атаковали руководство "Леруа Мерлен" вопросами – считают ли они зарабатывать на россиянах миллионы долларов и не реагировать на русофобскую позицию топ-менеджеров? Однотипный ответ "Леруа" тиражируется по всем соцсетям: "Наша компания не ограничивает своих сотрудников в выражении собственного мнения. То, что размещается на их личных страницах, стоит расценивать как взгляды сотрудников, а не как позицию компании".

Но трюк не прошел. Пользователи подчеркнули, что на странице Паниной указано место работы и должность – то есть, ее мнение становится мнением представителя организации. "Если бы ваш парижский пиар-менеджер стала писать про "понаехавших черномазых недофранцузов", вы бы тоже так отвечали?", – спрашивает пользователь Константин Днов.

Тем временем в соцсетях призывают к бойкоту "Леруа Мерлен" – по крайней мере до тех пор, пока там работает Галина Панина. Запущен хэштег #Я_не_покупаю_в_Леруа, создаются соответствующие группы. Руководство компании пока воздерживается от дальнейших комментариев.

Позже выяснилось, что инцидент с девушкой действительно имел место, пострадавшая госпитализирована. Однако произошло это в то время, когда матч Россия-Испания еще продолжался, фанатам было не до празднования, а происшествие не имело никакого отношения к футболу.