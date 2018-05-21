Россияне раздули скандал из-за "нацистской" рекламы со Светлаковым
Сотрудникам пиар-службы оператора связи посоветовали изучать историю или хотя бы пользоваться поиском в интернете. Слоган "Каждому свое", который компания использовала в своем последнем "креативе", у многих вызывал негативные ассоциации.
"...расскажите начальникам, с каким лагерем смерти он связан, и посоветуйте подумать над творческим развитием. Не занят слоган "Работа делает свободным", – порекомендовали пиарщикам пользователи.
Лозунг "Каждому свое" (Jedem das Seine) во многих странах – в том числе в Германии и оккупированных ею во время Второй мировой войны государствах – имеет устойчивую ассоциацию с Третьим рейхом. Он был размещен над аркой ворот концлагеря Бухенвальд.
Слоган "Труд освобождает" (Arbeit macht frei) встречал военнопленных и захваченных немцами на оккупированных территориях у ворот лагерей Освенцим и Заксенхаузен. "Впервые пожалел, что у меня не "Билайн". Не могу объявить бойкот. Надеюсь, за меня это сделают другие", – заключил автор поста в Facebook.
Комментаторы напомнили возмущенному блогеру, что рекламная кампания началась не вчера. Похожий по содержанию ролик довольно давно крутят по многим телеканалам.
"Билайн" в этом деле – вовсе не первопроходец. В 1998 году в Германии Nokia использовала указанную фразу в своей рекламе, вызвав негодование общественности. Не обошли вниманием это выражение и авторы акции McDonald's для оформления меню пунктов быстрого питания в Тюрингии.
А в январе 2009 года совместная рекламная кампания производителя кофе Tchibo и заправочных станций Esso под слоганом "Каждому свое" была запрещена в Германии как использующая нацистскую символику. Фраза расценивается как призыв к массовым убийствам.
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