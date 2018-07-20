Отравители Скрипалей сбежали от британской полиции

Шпионская история с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии получила развитие. Подозреваемые в покушении сбежали из Великобритании – об этом стало известно из "перехваченной шифровки".

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