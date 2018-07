Отравители Скрипалей сбежали от британской полиции

Закодированное послание, отправленное после инцидента в Солсбери, перехватили британские военные на Кипре. Как отметил неназванный источник телеканала CNN, шифровка была адресована "московским кураторам".

Ранее сообщалось, что подозреваемых в покушении на Скрипалей вычислили с помощью камер видеонаблюдения в аэропорту и в Солсбери. Полицейские использовали при этом технологию распознавания лиц, передает НСН.

Позже появились данные о том, что подозреваемые идентифицированы и полиция разыскивает их. Однако министр по вопросам безопасности британского правительства Бен Уоллес назвал эти новости "дикой спекуляцией". "Я думаю, что этот материал можно переместить в рубрику "Плохой источник и дикая спекуляция", – написал он в Twitter.

I think this story belongs in the “ill informed and wild speculation folder”