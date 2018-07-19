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Общество

"Конечно, это русские": британская полиция вычислила отравителей Скрипаля

Фото: GLOBAL LOOK press/FERNVALL LOTTE
Лица, отравившие бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, идентифицированы. Это, без сомнения, русские, заявили в Лондоне.
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К покушению на экс-полковника причастны несколько русских – полиция их идентифицировала, сообщил журналистам источник, знакомый с ходом расследования. И добавил: "Вероятно".

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Источник пояснил, что отравителей установили, проверив записи камер наблюдения неподалеку от места происшествия, и сравнив их со списком недавно въехавших в страну людей. Следователи уверены, что это русские, сообщает британская The Sun.

В Лондоне уже заявляли, что британские власти вот-вот установят имена исполнителей покушения на Сергея Скрипаля. Это бывшие или действующие сотрудники ГРУ. Хотя, вполне возможно, тут поработали агенты негосударственных организаций или других российских силовых ведомств.

Бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в марте этого года нашли в бессознательном состоянии в британском Солсбери. Лондон заявил, что их отравили нервно-паралитическим ядом российского производства под названием "Новичок" – его разрабатывали в СССР как боевое вещество.

Никаких доказательств не нашлось, а эксперты отметили явные нестыковки в заявлениях представителей британских властей. В России неоднократно подчеркивали, что Великобритания отказывается от сотрудничества в расследовании.

В начале июля стало известно об отравлении еще двоих жителей городка рядом с Солсбери. Женщина скончалась, мужчина в реанимации. Как сообщили в полиции, они нашли в парке некий предмет – говорилось даже о "пузырьке от духов", содержавшем пресловутый "Новичок".

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Автор: Андрей Евлампиев19 июля 2018, 09:09
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