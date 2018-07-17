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Общество

Отравление Скрипалей повесили на женщину

Сергей и Юлия Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Организацией отравления занимались шесть человек. Среди них, по всей видимости, была женщина. 
прочитано 2434 раза

К покушению на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля причастна женщина, работающая в российской разведке, утверждает издание Daily Mail. Такой вывод сделал источник в британских спецслужбах. Подобного мнения придерживается и брат пострадавшего от токсина мужчины, который с приятелем отравился в Эймсбери 30 июня. Как выяснилось, причиной недуга британцев стало вещество "Новичок".

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"Вполне логично полагать, что женщина могла быть в команде и играла ключевую роль", - заявил изданию источник в разведывательных службах. Это предположение подтверждает тот факт, что нервно-паралитическое вещество находилось во флаконе из-под духов.

Таким же образом были отравлены недавно двое мужчин. Брат одного из них рассказал, что они нашли в парке флакон либо от духов, либо от лосьона после бритья, после решили попробовать его содержимое на себе.

Однако, как установила ранее полиция, в случае с отравлением Скрипалей яд был нанесен на ручку двери в их доме. По данным местных СМИ, в покушении участвовали действующие или бывшие агенты ГРУ.

Напомним, что бывшего двойного агента разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в марте этого года нашли в бессознательном состоянии в британском Солсбери. Лондон заявил, что их отравили нервно-паралитическим ядом российского производства под названием "Новичок" – его разрабатывали в СССР как боевое вещество. 

17 июля 2018, 17:03
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