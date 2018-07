"Русские стали людьми": в Германии разожгли нацистский скандал

Паспорт болельщика на чемпионате мира по футболу стал для русских универсальной лицензией. Он дал право на улыбки полицейских и мелкие правонарушения. Стоило провести мундиаль в этой странной России, чтобы увидеть такие изменения, пишет автор в статье под названием "Как русские становятся людьми".

Репортер с сожалением отмечает, что чудесное превращение длилось недолго – лишь четыре недели, что шел чемпионат. Под конец, по его словам, полиция стала грубее.

Руттенауэр признает, что большинство западных туристов представляли себе Россию "более советской", и их удивила позитивная атмосфера. Повсюду чувствуется стремление к свободе: журналист убежден, что люди устали "от коррупции, цензуры в Сети и нецелесообразных бюджетных трат". Он обратил внимание на то, что встречал множество россиян, мечтающих об эмиграции.

ЧМ-2018 можно было бы назвать лучшим. Но только если бы прибывшие из западных стран болельщики взяли от России мнение, что истинная свобода – это высшее благо, заключает репортер.

Тем временем футбольные фанаты задают жару западным журналистам. Например, Джастин Уолли призвал британские СМИ, критиковавшие Россию перед началом чемпионата, "разобраться со своим дерьмом".

Just left Russia after 33 days. THERE WERE NO: riots, hooligan attacks, police mistreatment, bribes, half-built stadiums, racist abuse, bad food, delapidated transport systems, unfriendly people. Pictured are some of the gifts Russians gave me. British media - sort your shit out! pic.twitter.com/G8vFhrA4jH