"Все скептики ошиблись": Запад восторгается ЧМ-2018

Заявление президента ФИФА Джанни Инфантино о том, что прошедший в России ЧМ-2018 стал лучшим в истории, заручилось поддержкой множества людей по всему миру. Зарубежная пресса сходится во мнении, что то никто не ожидал настолько потрясающего турнира.



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