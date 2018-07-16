"Все скептики ошиблись": Запад восторгается ЧМ-2018
На Западе признали, что предоставить России право стать хозяйкой чемпионата было не ошибочным решением, как считали злые языки. "Все эти скептики ошиблись. Болельщики со всего мира не побоялись приехать в страну и более того, были тепло встречены страной-хозяйкой турнира", – пишет USA Today.
Журналисты отметили, что заявление президента ФИФА уже поддержали сами футболисты и болельщики. Среди них не только те, кто приехал в Россию, но и те люди, которые остались дома.
Также сообщается, что ЧМ-2018 в России "стартовал уверенно, с каждым днем становился все лучше". К последней неделе турнир уже прочно закрепился в коллективном сознании как лучший чемпионат мира по футболу в истории.
Посетившие страну-хозяйку мундиаля подчеркнули, что никакого "враждебного приема" и в помине не было, а россияне сумели продемонстрировать свое обаяние и показали другую сторону своей родины. Благодаря стране и всем причастным к организации удалось доказать: международные состязания не только не утратили своей значимости, но и убедили футбольное сообщество, что навсегда останутся важнейшим событием в мире футбола.
Отмечается, что на протяжении всего турнира не было ни одного предсказуемого момента. "Были и напряженные серии пенальти, и множество голов, забитых на последних минутах матча, и лучших игроков, демонстрировавших свои лучшие приемы и способности", – резюмировали журналисты.
Напомним, что сборная России по футболу впервые за многие годы дошла до 1/4 финала чемпионата мира. Команда Станислава Черчесова одержала победу над Саудовской Аравией, Египтом и Испанией, после чего уступила Уругваю и Хорватии.
Победитель турнира определился в воскресенье. Сборная Франции в невероятно зрелищном матче переиграла соперников из Хорватии в финале ЧМ-2018.
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