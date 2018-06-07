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Общество

Путин дал совет затравленному Абрамовичу

Роман Абрамович. Фото: GLOBAL LOOK press/Ben Cawthra
Президента России Владимира Путина в ходе ежегодной прямой линии попросили дать совет российским бизнесменам, которые в последнее время столкнулись с определенными трудностями на Западе. В частности, речь зашла о предпринимателе Романе Абрамовиче.

Продолжение: "Потенциал хороший": Путин подшутил над непотопляемым Мутко
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Глава государства напомнил, что еще несколько лет назад во время одной из публичных встреч с представителями бизнеса он предупреждал, что давление на отечественных предпринимателей на Западе вполне возможно. "Я рекомендовал нашему бизнесу держать свои капиталы на родине, там, где они заработаны, использовать их для развития российской экономики", – сказал Путин.

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Роман Аркадьевич Абрамович

Роман Аркадьевич Абрамович Предприниматель

Он отметил, что в 2008 году, во время кризиса, государство помогло некоторым представителям бизнеса. "Кто же им будет помогать за границей? Их там только преследуют", – отметил Путин. Президент посоветовал предпринимателям держать свои капиталы в России. "Тем более, мы объявили уже дважды амнистию капиталов. Надеюсь, представители бизнеса отреагируют должным образом", – подчеркнул он.

Вместе с тем он отметил, что давление на российский бизнес со стороны западных правительств – это ошибка. "Эти ограничения и преследования приведут к чему? Они подрывают доверие бизнеса к экономической политике ведущих стран мира", – добавил глава государства.


Напомним, у бизнесмена Романа Абрамовича возникли проблемы с получением британской визы. В Лондоне при этом анонсировали проверку законности капиталов, которые были получены российскими предпринимателями. В мае 2018 года Абрамович был замечен в аэропорту Тель-Авива, где ему выдали паспорт. По законам страны он на десять лет освобождается от налогов на доход, полученный за границей.

Абрамович входит в список самых богатых людей не только России, но и Великобритании. В ежегодном рейтинге британской Times бизнесмен, с 2003 года владеющий футбольным клубом "Челси", сохранил за собой 13-ю строчку. Размер его капиталов за последнее время увеличился до 9,3 миллиарда фунтов.

Автор: Иван Поляков7 июня 2018, 13:48

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