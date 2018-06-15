Раздетый мужчина вогнал Тимошенко в краску

Курьезный случай произошел на Всеукраинском форуме "Новый курс страны", который проводит Юлия Тимошенко. На сцену вышел мужчина и разделся перед лидером партии "Батькивщина".



Когда политик с упоением рассказывала о том, что Украина имеет все шансы стать успешным государством, внезапно к ней поднялся молодой человек. Он галантно подарил Тимошенко цветы и поцеловал, а затем оголил торс.

Мужчина сказал, что очень любит ее как политика и доверяет, добавив, что хочет в Европу. Смущенная глава "Батькивщины" пообещала, что так и будет, после чего нервно засмеялась. А "стриптизер" без вмешательства охраны ушел со сцены, передает телеканал NEWSONE.

Неловкую ситуацию Тимошенко попыталась обратить в шутку. "Дорогие друзья, это экспромт! Но если есть такое вдохновение, это немножко оживит наш форум", – заявила со сцены политик.

Напомним, что зимой этого года экс-премьер Украины Юлия Тимошенко объявила о подготовке плана по разрешению конфликта в Донбассе. Подробности новой стратегии "оранжевая принцесса" не сообщила.

