Главная афера Юлии Тимошенко
Юлия Тимошенко получила срок за превышение служебных полномочий при подписании газовых соглашений с Россией. Было это в 2011 году, когда пост президента Украины занимал Виктор Янукович, а сами соглашения вступили в силу за два года до этого. В Европе дело против "оранжевой принцессы" называли политически мотивированным и не раз предупреждали, что оно может помешать интеграции Киева в Европейский союз.
В августе 2011 года Юлию Тимошенко арестовали в зале суда, а спустя два месяца приговорили к семи годам лишения свободы. Уже в следственном изоляторе у экс-премьера начались проблемы со здоровьем. Об этом трубили направо и налево ее адвокаты и западные правозащитники.
Интересно, что до ареста Тимошенко отличалась завидной работоспособностью и неплохой физической формой. В мае 2011 в Сети появились фотографии, на которых свежая и бодрая Тимошенко бегает неподалеку от своей дачи. Папарацци, опубликовавшие снимки, утверждали, что политик каждое воскресенье пробегает по десять километров вокруг небольшой рощицы.
Первые же проблемы арестованной Тимошенко, о которых стало известно прессе, были связаны с синяками на ее теле. Защитники лидера "оранжевой революции" неоднократно требовали допустить к ней личного врача или медсестру, которые взяли бы у нее кровь для анализа. Непонятно, правда, какое отношение имели синяки к составу крови, но после посещения ее в тюрьме омбудсмен Нина Карпачева заявила, что состояние Тимошенко тяжелое и она требует, и даже умоляет взять у нее анализы.
Страсти вокруг состава крови арестованной длились практически весь срок ее содержания в СИЗО и колонии. Дело дошло до того, что на съезде Европейской народной партии в Марселе была принята резолюция с требованием допустить к Тимошенко комиссию врачей Евросоюза для взятия анализа крови.
Защитники экс-премьера заявляли и о том, что она сидит в
холодной камере, ее здоровье подорвано, Тимошенко переболела ангиной и в
дополнение ко всем бедам перестала ходить из-за болей в позвоночнике. Последняя
проблема стала настоящим козырем в руках ее соратников и защитников – обездвиженную Тимошенко подняли на флаг.
Правозащитники то и дело озвучивали симптомы новых болезней Юлии Владимировны: головокружение, кровь из носа, онемение левой руки. Поговаривали, что в отношении Тимошенко применяются пытки, а медицинскую помощь ей специально не оказывают. В Государственной пенитенциарной службе и Министерстве здравоохранения в ответ на обвинения регулярно публиковали сухие отчеты об удовлетворительном состоянии здоровья заключенной.
Поддержка Тимошенко, между тем, приобретала все новые и новые формы. 27 ноября 2011 года, в день рождения экс-премьера, во Владимирском соборе Киева и во всех церквях Киевского патриархата прошли молебны за здоровье Юлии Тимошенко, а на площади перед СИЗО состоялся праздничный концерт популярных украинских артистов.
За всей этой мишурой в Сеть просочилась информация о том, что политическая узница в камере не только свободно встает и ходит, но и делает зарядку. Мало того, "обездвиженная" Тимошенко почему-то ходит по камере на высоких каблуках, что при заболеваниях спины не только смертельно опасно, но и проблематично. Получалось, что Тимошенко симулирует болезнь, но ее сторонники ни в какую не хотели верить даже видеокадрам, которые были выложены на YouTube.
Сподвижники лидера "оранжевой революции" распространяли также информацию, что Тимошенко в тюремной больнице, куда ее все-таки поместили на обследование, якобы облучают радиацией. В 2012 году Государственная пенитенциарная служба сообщила, что во время обыска в палате экс-премьера были обнаружены дозиметры. Сама Тимошенко утверждала, что они показывали повышенный уровень радиации.
Тем временем дело "оранжевой принцессы" постепенно превращалось в главный политический козырь сторонников евроинтеграции. Накануне Вильнюсского саммита Восточного партнерства в ноябре 2013 года вопрос о предоставлении Тимошенко возможности лечиться в Германии обсуждался как одно из условий подписания Украиной соглашения об ассоциации с ЕС.
Неизвестно, чем бы закончилось пребывание Юлии Тимошенко в колонии и досидела бы она свой семилетний срок до конца, но в 2013 году на Украине грянул очередной Майдан. После вооруженных столкновений в феврале 2014 года в Киеве между сторонниками оппозиции и силами правопорядка президент Виктор Янукович был отстранен от власти и бежал в Россию, а для Тимошенко забрезжил луч надежды.
21 февраля 2014 года Верховная рада декриминализировала статью, по которой осудили экс-премьера, в тот же день Тимошенко была отпущена из колонии. С выходом ее на свободу поздравили государственные лидеры США, Канады, Германии, Венгрии, Литвы, ведущие политики Европейского союза… Первым делом она отправилась на майдан, где выступила с пламенной речью, сидя в инвалидной коляске. На глаза политика наворачивались слезы. Толпа ликовала.
Прошло несколько недель, и Юлия Тимошенко вернулась к активной социальной и политической жизни. Вернулась на своих двоих в стильных нарядах и обуви на высоком каблуке. Болезни как не бывало! Косу-бублик экс-премьер сменила на распущенные волосы, чем вызвала бурю восторга и неменьшую бурю осуждения у своих сторонников.
Тюремные мытарства Тимошенко закончились почти четыре года назад, но историкам еще предстоит дать ответ на вопрос: была ли афера с симуляцией болезни толчком к Евромайдану или "оранжевая принцесса" таким весьма спорным способом зарабатывала себе политические очки?
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