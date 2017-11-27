Главная афера Юлии Тимошенко

Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Бузову унизили на съемках Первого канала (видео)
Пугачева перепугала поклонников лицом без грима
У Ирины Салтыковой диагностировали рак
Родные Фриске сделали важное открытие
Макаревич грязно выругался из-за покойного Хворостовского
партнеры
Понедельник 27 ноября
Лента новостей
21:55
Алену Апину и Татьяну Буланову высмеяли за неудачное фото
21:49
В Москве 32-летнюю женщину облили бензином и подожгли
21:24
В ТЦ "Охотный ряд" ищут бомбу
20:55
Генпрокуратура определила самые опасные регионы России
20:26
27-летняя жена родит 87-летнему Краско шестого ребенка
20:03
Сын раскрыл причину госпитализации Табакова
19:54
Под Киевом жениха убили на собственной свадьбе
19:28
Девушка отрезала сожителю пенис садовыми ножницами
18:58
Дана Борисова угодила в новый скандал
18:19
Безумные регионы: подросток поджег друга
18:10
В Чехии все оранжевое
18:08
Подробности тяжелой болезни Табакова
17:41
Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопроводы в Шаховской и Шатуре
17:38
Москвичка заказала роллы и умерла от неизвестного яда
17:37
Бородина жестко поглумилась над бездетной Бузовой
17:28
Володин выделит из личных средств 10 миллионов на жилье для переселенцев
17:24
Сахалин должен идти к президенту
17:19
Пышногрудую звезду Первого канала грубо унизили
17:13
Любовь Успенская рассталась с мужем
16:57
В утренний час пик Москва поехала быстрее
16:49
Олег Табаков доставлен в реанимацию
16:48
Молодой муж Самбурской выиграл конкурс красоты
16:32
Яну Рудковскую раскритиковали за внешний вид ребенка
16:19
Скончалась мать тренера футбольного "Спартака"
16:10
После развода Джигарханяну поступило сенсационное предложение
16:00
Водянова изменилась до неузнаваемости
15:57
Жительница Подмосковья застрелила безработного мужа
15:56
Семья Хворостовского приняла странное решение
15:34
Женщину-полицейского жестоко избили в подъезде дома на востоке Москвы
15:21
Бузова в золотом наряде блеснула на новогоднем огоньке
15:16
Опубликованы страшные кадры смертельного ДТП с ребенком
14:56
Названы самые "пьющие" регионы России
14:46
В Москве эвакуировали Центральный детский магазин
14:37
Самая сексуальная женщина задержана за избиение мужа
14:32
Девушка уличила мужа в неверности по фото в Instagram
14:30
В России создан аналог Moulin Rouge
14:24
Покойный Хворостовский "собрал аншлаг" в Москве
14:19
В Сретенском храме объявлена угроза взрыва
14:12
Муж подарил знаменитой актрисе дом за $39 миллионов
13:53
Кэмерон поставил точку в споре о финале "Титаника"
13:41
Пенсионерка напала на обзывавшего ее Бабой Ягой ребенка
13:35
Принц Гарри объявил о женитьбе на мулатке
13:22
Бывшая жена готова принять брошенного Джигарханяна
13:18
Крутой раскрыл подробности страшной болезни Хворостовского
13:09
Как продать ипотечную квартиру
13:05
Поклонская рассказала об идеальном мужчине
12:50
В Подмосковье загорелся рынок
12:33
Пышногрудая звезда "Дома-2" снялась для Playboy
12:28
Кондуктор вышвырнула на мороз ребенка-инвалида на Урале
12:27
Вдова поразила красотой на прощании с Хворостовским
12:15
В Екатеринбурге упал метеорит
12:12
Кобзон с гневной отповедью выступил у гроба Хворостовского
12:09
82-летний Джигарханян развелся с молодой женой
11:48
Куценко заявил о криминале в смерти Марьянова
11:36
LADA стала одной из самых популярных машин в Европе
11:26
Кузьмин эмоционально высказался о своей смертельной болезни
11:22
Поклонников не пускают к гробу Хворостовского
11:14
Почему звезда "Покровских ворот" умерла в одиночестве
11:11
Порошенко растерял главную гордость Украины
11:01
Родители Хворостовского в тяжелом состоянии
11:00
Бузова сделала важное заявление после унижения на Первом канале
10:53
В центре Москвы из банка пропали пять миллионов долларов
10:49
Валерия названа супермамой года
10:41
Мужчина сжег заживо жену и трех дочерей
10:31
В Москве иномарка сбила женщину с пятилетней дочерью
10:26
Тройное убийство в баре под Краснодаром попало на видео
10:08
Жуткие последствия ядерного удара по США
10:08
Чиновнику-фетишисту грозит срок за развратное видео
10:05
К гробу Хворостовского выстроилась огромная очередь
09:42
Россиян предупредили об аномальных морозах
09:38
Евро уверенно метит в область годовых максимумов
09:34
Кто стал победительницей конкурса "Мисс Вселенная"
09:16
Россиянам с ВИЧ разрешат усыновлять детей
09:13
Московский банк лишился лицензии
09:12
Обитатели Рублевки опозорились на юбилее Эйфмана
09:01
Молодая жена Джигарханяна родит детей
08:54
Звезда шоу "Голос" о победе на "Евровидении"
08:52
В московских аэропортах массово задерживают рейсы
08:30
Красотка со "странным глазом" стала "мисс Вселенная"
08:18
На западе Москвы загорелся автосервис
08:09
Пугачева показала умилительное фото с Лизой и Гарри
08:06
Гороскоп с 27 ноября по 3 декабря 2017 года
07:55
Лихач сдался полиции после езды по тротуару у Кремля
18:00
На улице в Москве нашли гранату
17:54
Об ушедшем Хворостовском плачет весь мир
17:24
Подставить Украину: Родченков заявил о странной просьбе Мутко
16:42
Захар Прилепин обвенчался с женой в Донецке
16:17
Беременная Екатерина Климова снялась полностью голой
15:49
Скандалист из "Дома-2" рассказал о страхе Даны Борисовой
15:15
Красавиц из королевских семей вывели на подиум
14:51
Цымбалюк-Романовская вычистила банковский счет Джигарханяна
14:30
Алеся Кафельникова в прозрачном белье показала грудь (фото)
13:59
Нумеролог раскрыл вранье Шаляпина
13:19
Гузеева закатила скандал девятилетнему ребенку
12:49
Москвичи пережили самую морозную ночь осени
12:23
Под Краснодаром убили сотрудника Росгвардии
12:11
Малахов рассказал о проблемах в семье после рождения сына
11:50
Откровенные фото Ольги Орловой
11:44
На МКАД произошло смертельное ДТП
11:37
Почему актриса Снаткина скрывает ребенка
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузову унизили на съемках Первого канала (видео)
Бузова сделала важное заявление после унижения на Первом канале
Семья Хворостовского приняла странное решение
Беременная Екатерина Климова снялась полностью голой
Цымбалюк-Романовская вычистила банковский счет Джигарханяна
82-летний Джигарханян развелся с молодой женой
Политика

Главная афера Юлии Тимошенко

Юлия Тимошенко. Фото: wikipedia.org/Mstyslav Chernov
Лидер "оранжевой революции" Юлия Тимошенко прославилась не только политической активностью, властными амбициями, громкими заявлениями и яркими нарядами. Экс-премьер Украины, отмечающая сегодня (27 ноября) свой 57-й день рождения, почти три года просидела в тюрьме, и именно в это время эффектная женщина с косой провела главную аферу своей жизни.
прочитано 3620 раз

Юлия Тимошенко получила срок за превышение служебных полномочий при подписании газовых соглашений с Россией. Было это в 2011 году, когда пост президента Украины занимал Виктор Янукович, а сами соглашения вступили в силу за два года до этого. В Европе дело против "оранжевой принцессы" называли политически мотивированным и не раз предупреждали, что оно может помешать интеграции Киева в Европейский союз.

ПО ТЕМЕ

Тимошенко хочет обратно в тюрьму

Больная Тимошенко занимается физкультурой

Тимошенко просится в президенты Украины

 Юлия Владимировна Тимошенко

Юлия Владимировна Тимошенко украинский политик

В августе 2011 года Юлию Тимошенко арестовали в зале суда, а спустя два месяца приговорили к семи годам лишения свободы. Уже в следственном изоляторе у экс-премьера начались проблемы со здоровьем. Об этом трубили направо и налево ее адвокаты и западные правозащитники.

Интересно, что до ареста Тимошенко отличалась завидной работоспособностью и неплохой  физической формой. В мае 2011 в Сети появились фотографии, на которых свежая и бодрая Тимошенко бегает неподалеку от своей дачи. Папарацци, опубликовавшие снимки, утверждали, что политик каждое воскресенье пробегает по десять километров вокруг небольшой рощицы.

Юлия Тимошенко. Фото: GLOBAL LOOK press

Первые же проблемы арестованной Тимошенко, о которых стало известно прессе, были связаны с синяками на ее теле. Защитники лидера "оранжевой революции" неоднократно требовали допустить к ней личного врача или медсестру, которые взяли бы у нее кровь для анализа. Непонятно, правда, какое отношение имели синяки к составу крови, но после посещения ее в тюрьме омбудсмен Нина Карпачева заявила, что состояние Тимошенко тяжелое и она требует, и даже умоляет взять у нее анализы.

Страсти вокруг состава крови арестованной длились практически весь срок ее содержания в СИЗО и колонии. Дело дошло до того, что на съезде Европейской народной партии в Марселе была принята резолюция с требованием допустить к Тимошенко комиссию врачей Евросоюза для взятия анализа крови.

Фото: GLOBAL LOOK press

Защитники экс-премьера заявляли и о том, что она сидит в холодной камере, ее здоровье подорвано, Тимошенко переболела ангиной и в дополнение ко всем бедам перестала ходить из-за болей в позвоночнике. Последняя проблема стала настоящим козырем в руках ее соратников и защитников – обездвиженную Тимошенко подняли на флаг.

Правозащитники то и дело озвучивали симптомы новых болезней Юлии Владимировны: головокружение, кровь из носа, онемение левой руки. Поговаривали, что в отношении Тимошенко применяются пытки, а медицинскую помощь ей специально не оказывают. В Государственной пенитенциарной службе и Министерстве здравоохранения в ответ на обвинения регулярно публиковали сухие отчеты об удовлетворительном состоянии здоровья заключенной.

Дмитрий Медведев, Владимир Путин и Юлия Тимошенко. Фото: kremlin.ru

Поддержка Тимошенко, между тем, приобретала все новые и новые формы. 27 ноября 2011 года, в день рождения экс-премьера, во Владимирском соборе Киева и во всех церквях Киевского патриархата прошли молебны за здоровье Юлии Тимошенко, а на площади перед СИЗО состоялся праздничный концерт популярных украинских артистов.

За всей этой мишурой в Сеть просочилась информация о том, что политическая узница в камере не только свободно встает и ходит, но и делает зарядку. Мало того, "обездвиженная" Тимошенко почему-то ходит по камере на высоких каблуках, что при заболеваниях спины не только смертельно опасно, но и проблематично. Получалось, что Тимошенко симулирует болезнь, но ее сторонники ни в какую не хотели верить даже видеокадрам, которые были выложены на YouTube.

Сподвижники лидера "оранжевой революции" распространяли также информацию, что Тимошенко в тюремной больнице, куда ее все-таки поместили на обследование, якобы облучают радиацией. В 2012 году Государственная пенитенциарная служба сообщила, что во время обыска в палате экс-премьера были обнаружены дозиметры. Сама Тимошенко утверждала, что они показывали повышенный уровень радиации.

Тем временем дело "оранжевой принцессы" постепенно превращалось в главный политический козырь сторонников евроинтеграции. Накануне Вильнюсского саммита Восточного партнерства в ноябре 2013 года вопрос о предоставлении Тимошенко возможности лечиться в Германии обсуждался как одно из условий подписания Украиной соглашения об ассоциации с ЕС.

Юлия Тимошенко. Фото: GLOBAL LOOK press

Неизвестно, чем бы закончилось пребывание Юлии Тимошенко в колонии и досидела бы она свой семилетний срок до конца, но в 2013 году на Украине грянул очередной Майдан. После вооруженных столкновений в феврале 2014 года в Киеве между сторонниками оппозиции и силами правопорядка президент Виктор Янукович был отстранен от власти и бежал в Россию, а для Тимошенко забрезжил луч надежды.

21 февраля 2014 года Верховная рада декриминализировала статью, по которой осудили экс-премьера, в тот же день Тимошенко была отпущена из колонии. С выходом ее на свободу поздравили государственные лидеры США, Канады, Германии, Венгрии, Литвы, ведущие политики Европейского союза… Первым делом она отправилась на майдан, где выступила с пламенной речью, сидя в инвалидной коляске. На глаза политика наворачивались слезы. Толпа ликовала.

Юлия Тимошенко. Фото: GLOBAL LOOK press

Прошло несколько недель, и Юлия Тимошенко вернулась к активной социальной и политической жизни. Вернулась на своих двоих в стильных нарядах и обуви на высоком каблуке. Болезни как не бывало! Косу-бублик экс-премьер сменила на распущенные волосы, чем вызвала бурю восторга и неменьшую бурю осуждения у своих сторонников.

Тюремные мытарства Тимошенко закончились почти четыре года назад, но историкам еще предстоит дать ответ на вопрос: была ли афера с симуляцией болезни толчком к Евромайдану или "оранжевая принцесса" таким весьма спорным способом зарабатывала себе политические очки?

Автор: Александр Комаров27 ноября 2017, 19:12

Политика

Евросоюз жестко обломал Порошенко
Главная афера Юлии Тимошенко
Украинец шокирован жизнью в Крыму
Путин приготовил ловушку для Киева

Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская после развода сжалилась над увядающим Джигарханяном
У Олега Табакова заражение крови
27-летняя жена родит 87-летнему Краско шестого ребенка
Дана Борисова угодила в новый скандал

Проишествия

Под Киевом жениха убили на собственной свадьбе
Девушка отрезала сожителю пенис садовыми ножницами
Опубликованы страшные кадры смертельного ДТП с ребенком
Самая сексуальная женщина задержана за избиение мужа

Lifestyle

Кэмерон поставил точку в споре о финале "Титаника"
Почему звезда "Покровских ворот" умерла в одиночестве
Звезда шоу "Голос" о победе на "Евровидении"
Писателей наградят за самые ужасное описание секса
Шоу-бизнес

Беременная Екатерина Климова снялась полностью голой

Актриса выложила снимок, который сделала на пятом месяце

Шоу-бизнес

Родители Хворостовского в тяжелом состоянии

Церемония захоронения праха певца на родине отложена
Шоу-бизнес

Крутой раскрыл подробности страшной болезни Хворостовского

Певец не внял совету композитора
Шоу-бизнес

Водянова изменилась до неузнаваемости

Модель поразила поклонников

Гороскоп

Гороскоп с 27 ноября по 3 декабря 2017 года
Подравшийся Бондарчук получил грозное предупреждение
Совет на выходные
Эксперт о втором венчании и смертельной болезни Пугачевой

Фоторепортажи

Бузова в золотом наряде блеснула на новогоднем огоньке
Вдова поразила красотой на прощании с Хворостовским
Кто стал победительницей конкурса "Мисс Вселенная"
Красавиц из королевских семей вывели на подиум

Спорт

Подставить Украину: Родченков заявил о странной просьбе Мутко
Писториусу вдвое увеличили срок за убийство невесты
Запад готовит атаку на ЧМ-2018
Российского спортсмена лишили золота Олимпиады в Сочи

Регионы

Генпрокуратура определила самые опасные регионы России
Пенсионерка напала на обзывавшего ее Бабой Ягой ребенка
Кондуктор вышвырнула на мороз ребенка-инвалида на Урале
Мужчина сжег заживо жену и трех дочерей
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru