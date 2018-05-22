Известную телеведущую жестоко затравили после родов

Испанская телеведущая комедийного шоу Пилар Рубио вернулась в телеэфир спустя шесть недель после родов и стала жертвой травли в Сети. Злые языки решили, что женщина ведет себя недостойно.



Рубио попала под народный гнев, когда редакция одной телепрограммы объявила о ее возвращении на экран. "Пилар Рубио снова с нами. Теперь с суперполезными советами для наших детей!" – написали сотрудники канала в Instagram.

Сама ведущая неоднократно намекала на свое скорое возвращение. Она делилась в социальных сетях фотографиями со съемочной площадки и сопровождала их обнадеживающими подписями.

Однако сразу после появления снимков молодой мамы на просторах интернета зрители набросились на Рубио. Многие пользователи посчитали, что действия девушки оскорбляют чувства матерей, которые "имеют право проводить с новорожденными как можно больше времени".

Комментаторы убеждены, что карьера не может стать приоритетней собственного чада. Поведение молодой мамы назвали неестественным.

При этом часть подписчиков заняла сторону Рубио. Они отметили, что женщина просто вынуждена зарабатывать деньги, чтобы кормить семью и оплачивать услуги няни. Однако даже те, кто поддержал телеведущую, признали, что отсутствие матери может серьезно навредить малышу.