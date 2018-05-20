Ксению Бородину затравили после личной трагедии

Пользователи Сети возмутились поведением ведущей Ксении Бородиной после смерти ее отца Кима Амоева. По мнению строгих критиков, она не должна была так скоро возвращаться в Instagram и публиковать селфи.

После борьбы с тяжелой болезнью отец Ксении Бородиной Ким Амоев ушел из жизни в возрасте 78 лет. Поклонники ведущей ринулись на ее страничку в Instagram, чтобы из первых уст услышать о переживаниях этой личной трагедии. Однако тут их ждало разочарование – на протяжении суток звезда не опубликовала ни одного сообщения.

Некоторые не на шутку перепугались из-за исчезновения Ксении Бородиной, ведь она регулярно рассказывала о своей жизни в Сети и делилась буквально каждым своим шагом с подписчиками. Однако опасливое ожидание продлилось недолго – звезда обновила свои фото.

На своей странице она опубликовала селфи из автомобиля. "☔️☔️☔️", – лаконично подписала она. О смерти отца она не обмолвилась ни словом. Подобный подход возмутил некоторых поклонников ведущей.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 19 Май 2018 в 7:50 PDT

Строгие критики сочли, что подобное поведение показывает недостаточно сильную скорбь Ксении Бородиной по умершему родителю. "Когда близкий человек погибает А ты в интернете значит это не искренняя любовь к этому человеку была (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – выразил уверенность один из комментаторов.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 2 Мар 2018 в 4:53 PST

Отметим, многие подписчики Ксении Бородиной решили поддержать ее в эту непростую минуту и обратились со своими соболезнованиями. "Да не нужны ей ваши соболезнования . Когда он умер она хохотала и выставляла веселые фото. Такое чувство что вам его жаль а ей вообще пофиг", – выразил свое мнение один из пользователей Сети.