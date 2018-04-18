Американцы в шоке от атаки россиян в Сирии

Новое абсурдное заявление сделано в США по поводу событий в Сирии. Оказывается, российские добровольцы напали на позиции американских солдат. Теперь они вынуждены держать круговую оборону на своих военных объектах.



Помощник госсекретаря Уэсс Митчелл, озвучивший эту информацию перед палатой представителей, назвал действия России в Сирии безрассудным вмешательством. По его утверждению, эти действия повысили риск конфронтации режима Асада с Западом. "Провалившаяся атака на американские силы российских наемников недавно в Сирии была одним из отрезвляющих примеров такого поведения", — говорится в письменных показаниях Митчелла.

При это в отчете помощника госсекретаря нет никаких доказательство произошедшего: где, когда и при каких обстоятельствах россияне напали на американцев. Зато следом Митчелл заявляет, что США не стремятся к конфронтации с Россией в Сирии, но готовы при необходимости применить силу для защиты своих военных.

Помощник госсекретаря также предупредил Турцию о дружбе с Россией: он посоветовал Анкаре помнить о рисках, связанных с сотрудничеством с Москвой. Митчелл отметил, что Турция увеличила взаимодействие с Россией и Ираном, несмотря на тесные отношения с США.

"То, чтобы Турция оставалась стратегически и политически едина с Западом отвечает национальным интересам Америки", — подчеркнул помощник госсекретаря. Он также пригрозил Турции санкциями за покупку у России ракетных комплексов С-400 "Триумф", сообщает РИА Новости.

Напомним, что в ночь на 14 апреля силы коалиции во главе с США нанесли ракетный удар по военным и гражданским объектам в Сирии, пострадали несколько человек. Большую часть ракет перехватили сирийские силы ПВО, на службе которых до сих пор стоят установки советского производства "Бук" и "Квадрат". Позже Белый дом не исключил новых атак в Сирии.