Американцы в шоке от атаки россиян в Сирии

Помощник госсекретаря Уэсс Митчелл, озвучивший эту информацию перед палатой представителей, назвал действия России в Сирии безрассудным вмешательством. По его утверждению, эти действия повысили риск конфронтации режима Асада с Западом. "Провалившаяся атака на американские силы российских наемников недавно в Сирии была одним из отрезвляющих примеров такого поведения", — говорится в письменных показаниях Митчелла.

При это в отчете помощника госсекретаря нет никаких доказательство произошедшего: где, когда и при каких обстоятельствах россияне напали на американцев. Зато следом Митчелл заявляет, что США не стремятся к конфронтации с Россией в Сирии, но готовы при необходимости применить силу для защиты своих военных.

Помощник госсекретаря также предупредил Турцию о дружбе с Россией: он посоветовал Анкаре помнить о рисках, связанных с сотрудничеством с Москвой. Митчелл отметил, что Турция увеличила взаимодействие с Россией и Ираном, несмотря на тесные отношения с США.

Turkey should ignore US #sanctions and do what is necessary to defend their country. -

