Почему люди бросались в огонь за чужими детьми в Кемерово
Ведущий научный сотрудник Научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук Анатолий Северный считает, что с психологической точки зрения, все случаи геройства уникальны. "Все индивидуально. Кого-то долго готовят к тому, что придется принимать непростые решения, у кого-то это врожденное, у кого-то культивируется в семье", – цитирует эксперта Ura.ru.
Другой точки зрения придерживается председатель Совета по общественной безопасности Общероссийской организации "Офицеры России" Антон Цветков. По его мнению, умение приходить на помощь – это особенность национального русского характера. "Мы повсеместно отмечаем, что какое бы ЧП ни происходило – наводнение, землетрясение, пожары — огромное число людей, несмотря на реальный риск для собственной жизни, приходит на помощь другим", – считает Цветков. Он добавил, что его организация готова ходатайствовать о награждении кемеровчан, которые проявили свой героизм во время пожара в "Зимней вишне".
Одним из таких героев стал 17-летний кадет МЧС. Как писали Dni.Ru, юноша спас трех незнакомых детей и передал их маме. Однако есть и те, кто, спасая других, не выжил в трагедии. Так погибла учитель кемеровской гимназии №17 Татьяна Дарсалия, которая была в ТЦ со своей 14-летней дочерью. Она стала ангелом-хранителем не только своему, но и чужим детям, которых вывела из огня.
Напомним, вечером 27 марта глава МЧС России Владимир Пучков объявил об окончании поисковой операции в Кемерово. По официальным данным, при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям, задержаны несколько человек. Вероятными причинами возгорания назвали замыкание электропроводки и поджог.
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