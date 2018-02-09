Американец оскорбил память пилота Су-25 на передаче Соловьева

Американца выгнали из студии за оскорбление памяти героя России Романа Филипова. Эксперт позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес погибшего в Сирии пилота СУ-25, после чего ведущий Владимир Соловьев попросил его покинуть эфир.

Высказывания эксперта из США Григория Винникова возмутили гостей и ведущего программы "Вечер с Владимиром Соловьевым". Глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов в ответ на высказанные американцем сомнения в геройстве Филипова отметил, что заседание совета Госдумы было начато с минуты молчания в честь погибшего в Сирии военнослужащего.

"Сегодня хоронили героя. И когда здесь в студии мы слышим такие слова, я думаю, ведущий должен попросить человека покинуть студию", – сказал Никонов. Парламентарий подчеркнул, что в России есть свобода слова - но нет свободы кощунства в отношении погибших.

Майор ВКС Роман Филиппов принимал участие в антитеррористической операции в Сирии. 3 февраля боевики сбили его штурмовик СУ-25 в небе над провинцией Идлиб. Филипову удалось катапультировался. Однако его окружили боевики. Майор сначала отстреливался, а потом, тяжелораненый, подорвал себя и нескольких террористов гранатой. Ответственность за гибель Филипова взяла на себя запрещенная в России группировка "Джебхат ан-Нусра".

У Романа Филипова в Приморском крае осталась семья. Похоронили российского офицера на родине, в Воронеже. Президент России Владимир Путин посмертно присвоил летчику звание Героя России.

Владимир Соловьев согласился со словами Вячеслава Никонова. "В России есть понятие "уважение к смерти", тем более, героя", — сказал тележурналист. Он признался, что ему сложно принимать такое решение – и, тем не менее, попросил Винникова покинуть студию. По словам Соловьева, позволять себе подобные негативные комментарии – значит проявить неуважение к семье офицера, к России и ко всем присутствующим.