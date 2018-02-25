Однорукий маньяк-модник изощренно убивал своих жертв

В августе 1933 года Ленинград облетело шокирующее известие: в лесном массиве на северо-восточной окраине города у пороховых заводов убиты пять человек – две семейные пары и одна женщина. Все они умерли от пулевых ранений. На этом загадочный злоумышленник не собирался останавливаться. Вскоре северная столица содрогнулась от новых преступлений убийцы. По городу поползли панические слухи.

Кошмар в лесу

Первые пять жертв были найдены милицией северной столицы 31 августа, на следующий день после убийства. Злоумышленник не только расправился с несчастными, но и обокрал их. Правда, добыча его была невелика: мелочь в кармане, да и лукошки с собранными грибами.

Правоохранительные органы начали расследование дела с опроса местных жителей, патрулирования леса, а также проверки незарегистрированных револьверов – именно этим оружием пользовался преступник. Но все было тщетно.

Новый удар злоумышленник нанес спустя три месяца – 2 декабря 1933 года. Он застрелили двух человек, которые через лес возвращались домой с работы. Со своих жертв убийца стянул валенки, забрал пакеты с продуктами и 85 рублей.

Руководство Ленинграда приказало усилить милицию пригорода Пороховые-Ржевка дополнительными нарядами. Леса в этом районе отныне круглосуточно патрулировались милицией и даже армейскими силами. Но преступник как в воду канул.

Спустя четыре месяца он нанес новый удар. 11 апреля 1934 года прохожие обнаружили все в том же лесу тело пожилого слесаря, который так же, как и предыдущие жертвы, возвращался домой через лесной массив. Добычей преступника стал набор слесарных инструментов и 150 рублей. Не побрезговал убийца и двумя золотыми коронками, которые выдернул изо рта жертвы.

Дьявол на охоте

И вновь затишье. Преступник залег на дно, явно ожидая, что активность правоохранителей вскоре пойдет на спад. На этот раз перерыв длился гораздо дольше – полгода. Свое очередное злодеяние он совершил 13 ноября 1934 года. Жертвой маньяка стал охотник на птиц, который пошел в лес проверить расставленные силки. Поживиться у убитого было нечем, поэтому преступник забрал клетки с пернатыми.

Правоохранители разводили руками: злоумышленника никак не удавалось поймать. Он будто бы каким-то волшебным образом появлялся в лесу, а потом так же бесследно исчезал. По Ленинграду и пригородам стремительно поползли самые невероятные слухи, люди были напуганы.

Поговаривали, что сам дьявол вышел на охоту, а виноваты в этом "безбожные большевики" и их антирелигиозная политика.

Еще через три месяца – новое убийство. В середине февраля был найден труп пожилого рабочего. Как выяснили следователи, в мужчину стреляли из того же револьвера, при этом, судя по характеру раны, выстрел велся с большой дистанции – около нескольких десятков метров. Это значит, что стрелок хорошо владел оружием и мог быть как-то с ним связан в профессиональном плане.

Кроме того, у следователей наконец-то появилась первая реальная зацепка. Внимательно изучив тропу вокруг тела жертвы, они пришли к выводу, что в преступлении были замешаны два человека. Один отвлекал пожилого мужчину, подводил его к засаде, а второй производил выстрел.

Несостоявшееся свидание

Милиция могла бы еще долго искать след предполагаемого убийцы, но он подставился сам. Вновь на охоту злоумышленник вышел 18 марта. Подкараулив прогуливавшуюся пару, он одним метким выстрелом точно в голову убил мужчину. Девушку от случившегося упала в обморок.

Очнулась лишь тогда, когда преступник снимал с нее украшения. Вместо того, чтобы расправиться с ней, преступник пригласил ошарашенную девушку на свидание, а потом испарился в лесу.





Вместо отделения милиции она пошла к подруге, где рассказала о случившемся. Сообщать в правоохранительные органы девушка не собиралась, более того, она захотела пойти на свидание с убийцей ее кавалера. "Он был весь такой холеный, хорошо одетый, да и вообще красавчик", – говорила она.

Подруга же оказалась более сообразительной и немедленно сообщила в милицию, дав описание преступника. Самая запоминающаяся черта его внешности – отсутствие правой руки. После получения ориентировки поимка маньяка стала вопросом времени.

Вскоре по подозрению в совершении убийств был задержан 25-летний Александр Лабуткин, проживавший вместе со своей супругой неподалеку от места преступлений.

Однорукий стрелок

Лабуткин родился в 1910 году в семье питерских рабочих. В возрасте 17 лет устроился на завод "Краснознаменец" пристрельщиком оружия. В 1930 году, занимаясь выкорчевыванием пней при помощи пироксилина, 20-летний Лабуткин случайно произвел преждевременную детонацию заряда, из-за чего лишился правой руки. Пристрельщиком после случившегося он работать не мог, поэтому устроился по рекомендации паропроводчиком на Охтинский комбинат.

Примерно через полтора года молодой человек женился. Его избранницей стала некая Мария, которая была младше его на три года. Но несмотря на свое малолетство, она уже имела судимость за кражу. Лабуткин переезжает к жене и теще в частный дом, который располагался рядом с пороховыми заводами. Ныне это Красногвардейский район Санкт-Петербурга, но в неофициальной народной топонимике местность зовется "страной дураков" из-за названия четырех главных улиц района – проспектов Ударников, Энтузиастов, Наставников, а также улицы Передовиков.

По моде

После поимки Лабуткин быстро сознался в содеянном. Следователи ломали голову: что могло толкнуть молодого человека на жестокие убийства? По некоторым предположениям, у маньяка развился комплекс неполноценности из-за отсутствия одной руки, в своем горе он почему-то винил других. Вполне возможно, что Лабуткин попал под влияние жены. Вероятнее всего, к убийствам привело сочетание обоих факторов.

Оружие Лабуткин достал через друга своего отца – бывшего слесаря на "Краснознаменце". Тот еще в царские времена таскал с производства различные детали от пистолетов и успел создать у себя в сарайчике целый кустарный цех по изготовлению оружия. Слесарь и смастерил маньяку пистолет и патроны к нему.

Лабуткин тренировался стрелять по банкам левой рукой и достиг в этом больших успехов, научившись виртуозно управляться с пистолетом. Но в какой-то момент стрелять по таким мишеням ему надоело. Ему захотелось новых, более острых ощущений.

Другой слабостью злоумышленника была модная одежда. С юношеских лет Лабуткин питал пристрастие к роскошным вещам, всегда одевался с лоском и шиком, стараясь выглядеть щеголем. На хорошую одежду убийца никогда не жалел денег.

Следствие по делу маньяка-модника было недолгим. Лабуткин признался в совершении 12 убийств. Летом 1935 года Особое совещание приняло решение о применении к обвиняемому высшей меры наказания – расстрелу.