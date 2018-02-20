Собчак прищучили за статью в модном журнале

Жалоба на кандидата в президенты России Ксению Собчак поступила в Центризбирком. Общественные наблюдатели считают, что выдвиженка партии "Гражданская инициатива" нарушила правила предвыборной агитации.

Поводом для жалобы, поданной "Национальным общественным мониторингом", стала статья в журнале Tatler. На обложке номера, который готовится к выходу в марте, размещена фотография Ксении Собчак. А материал в издании анонсируется как статья в жанре "встреча с избирателями".

В документе, поданном в ЦИК, отмечается, что агитационные материалы должны сопровождаться сведениями об условиях оплаты (в частности, о ее размере) эфирного времени или размещения материалов в сетевых изданиях. А вся информация о СМИ, публикующем статьи, должна быть представлена в ЦИК или региональный избирком не позднее, чем через 30 дней со дня официального сообщения о назначении выборов президента России.

Эти требования изданием Tatler не были выполнены, пояснила федеральный координатор НОМ, сопредседатель движения "Россия выбирает" Елена Бабченкова. "Журнал не опубликовал информацию о размере и других условиях по размещению агитационных материалов. Отсутствуют и сведения об оплате материалов из избирательного фонда кандидата", – приводит слова Бабченковой ТАСС. Более того, ее коллегам не удалось найти этих данных в открытом доступе.

Публикация от tatler_russia (@tatler_russia) Фев 15, 2018 в 12:21 PST

Как писали Dni.Ru, Ксения Собчак оказалась самым богатым кандидатом в президенты. По уровню доходов она опередила не только действующего лидера, но бизнесменов, претендующих на пост главы государства.

Телеведущая заработала за последние шесть лет 404 миллиона рублей. В качестве источников доходов в анкете ЦИК указаны зарплата на телеканале "Дождь" и радио "Серебряный дождь", а также в издательском доме Global Media Group – она главный редактор L'Officiel.

Кроме того, у Собчак есть доходы от вкладов и ценных бумаг, гонорары и доходы от предпринимательской деятельности. На 28 счетах и вкладах в банках хранится 417 миллионов рублей, есть подмосковный участок и дом, две квартиры в Москве и одна в Петербурге, еще восемь помещений в Северной столице, а также автомобиль Bentley.

По уровню доходов Ксения Собчак опередила даже бизнес-омбудсмена Бориса Титова, который указал в качестве источника доходов зарплату в компании "Абрау-Дюрсо" – он заработал за шесть лет 275 миллионов рублей. Обогнала Собчак и директора подмосковного Совхоза имени Ленина Павла Грудинина, чьи доходы за шесть лет составили 150 миллионов.

