Нострадамус предсказал Третью мировую войну в 2019 году

Французский фармацевт и алхимик Нострадамус назвал время начала Третьей мировой войны. Как утверждают последователи пророка, Новый год – 2019 принесет людям трагедию.

В одном из своих катренов Нострадамус писал, что крупный вооруженный конфликт разразится между двумя серьезными противниками. Первым может стать Европа или Соединенные Штаты, а вторым – Китай или Россия. Это столкновение приведет к тому, что силы Запада ослабнут. По мнению пророка, Новый год – 2019 не обещает ничего хорошего жителям Земли. По всему миру будут происходить экологические бедствия, международный терроризм только укрепится.

Сторонники алхимика верят каждому катрену, ведь именно Нострадамус предсказал Большой пожар в Лондоне в 1666 году, Французскую революцию 1789-1799 годов, приход к власти в Германии Адольфа Гитлера, смерть Джона Кеннеди от выстрела неизвестного и даже террористические атаки 11-го сентября.

Болгарская предсказательница Ванга тоже считала, что Новый год – 2019 принесет много бед. Она заявила, что на Земле будут происходить погодные аномалии, катаклизмы и природные бедствия. По ее мнению, действия огромной страны повергнут весь мир в смятение. Люди будут убивать друг друга из-за веры, считая такую жестокость оправданной.