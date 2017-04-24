Необычная оговорка Брилева рассмешила Сеть (видео)

Ведущий телепередачи "Вести в субботу" Сергей Брилев допустил весьма пикантную оговорку. Пользователи Сети сразу же обратили внимание на оплошность, не упустив возможности пошутить.

Комментируя приговор, вынесенный в США сыну депутата Госдумы Роману Селезневу, ведущий случайно перепутал местами слова. Из-за этого фраза приобрела неприличный смысл.

"Но с другой стороны, российское посольство протестует не только потому, что это член сына… сын члена Государственной думы", – произнес Сергей Брилев. Многие пользователи Сети признались, что уже давно так не смеялись. А некоторые предположили, что ведущий оговорился из-за того, что был слишком взволнован предыдущим новостным сюжетом о горнолыжниках в бикини.



