Необычная оговорка Брилева рассмешила Сеть (видео)
Комментируя приговор, вынесенный в США сыну депутата Госдумы Роману Селезневу, ведущий случайно перепутал местами слова. Из-за этого фраза приобрела неприличный смысл.
"Но с другой стороны, российское посольство протестует не только потому, что это член сына… сын члена Государственной думы", – произнес Сергей Брилев. Многие пользователи Сети признались, что уже давно так не смеялись. А некоторые предположили, что ведущий оговорился из-за того, что был слишком взволнован предыдущим новостным сюжетом о горнолыжниках в бикини.
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