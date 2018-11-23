Соловьев сцепился с Невзоровым из-за лощеного Дудя

Между публицистом Александром Невзоровым и телеведущим Владимиром Соловьевым набирает обороты серьезный конфликт. Поводом для обоюдной критики стали высказывания последнего о журналисте Юрии Дуде.

В одном из недавних интервью Невзоров заявил, что ведущий является всего лишь "хорошим артистом", который "жонглирует" перед зрителями "пылающими скрепами" и "ходит по линеечке Кремля". По мнению петербургского журналиста, Владимир возомнил себя важной фигурой, хотя на самом деле никогда бы не стал известным, если бы не эфиры на центральном телевидении.

Александр также выступил в защиту журналиста Юрия Дудя, которого Соловьев в прошлом назвал бездарным, а его проект на YouTube – жалким зрелищем. "Он потерял берега. В какую-то минуту он решил, что он журналист и имеет право голоса и право оценок", – рассказал Невзоров в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Он признался, что находится в плохих отношениях с Юрием, но в то же время считает его свободным автором, который сам смог приобрести популярность в условиях жесткой конкуренции. Александр отметил, что Владимир не набрал бы и тысячи подписчиков на YouТube. "Берем агрессивного и говорливого грузчика, и его можно назначить Соловьевым. А вот Дудем назначить нельзя", – заключил он.

Позднее Соловьев назвал все заявления Александра Невзорова чушью, и отметил, что может собрать большую аудиторию не только у экранов телевизоров, но и в интернете. "(Этого. – Прим. ред.) человека я, вежливо говоря, давно не уважаю. Сегодняшнее выступление – попытка сгладить глупость ситуации, когда они с Белковским умудрились повторить какую-то чушь, высказанную на каком-то Telegram-канале, что мое выступление в Петербурге сорвано, что туда никто не пришел. На том выступлении было 1600 человек и шла прямая трансляция на YouTube", – цитирует телеведущего НСН.

Он назвал Невзорова мелким врунишкой и посоветовал ему разобраться с собой, "потому что мелкие бесы, которые им владеют, сильно отражаются на его умственных и аналитических способностях". Ответит ли петербургский журналист на нападки телеведущего, пока не известно.