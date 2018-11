Меланья Трамп спускает миллионы на вечеринку

По традиции, шестиметровое дерево привезли на карете, запряженной лошадьми. У входа в резиденцию страны американский лидер и первая леди осмотрели рождественскую красавицу. Ель им пришлась по вкусу, и супруги дали добро на ее установку в Голубой комнате Белого дома.

Дерево доставили семье президента США в Вашингтон из штата Северная Каролина. Там оно росло у фермера Лэрри Смита, который победил в конкурсе Национальной ассоциации производителей рождественских елок, передает Usatoday.com.

Меланья Трамп предстала перед публикой в клетчатом пальто и черном платье. Отметим, что жена американского лидера к Рождеству относится с особым трепетом и не жалеет на празднование денег. Можно предположить, что огромная ель и прочие атрибуты торжества стоят круглую сумму.

The @WhiteHouse is getting ready for the Christmas season! Thank you to the Smith Family & the National Christmas Tree Association for providing this year's tree. And to our @NatlParkService for their hard work in trimming the tree for the Blue Room. pic.twitter.com/jiyYBwCeXO